Boris Johnson behauptet: Deutschland wollte, dass die Ukraine schnell verliert

Boris Johnson teilt aus: Wie im Rundumschlag erhebt er gegen die europäischen Alliierten im Ukraine-Krieg schwere Vorwürfe. Deutschland habe etwa vor Kriegsbeginn den schnellen Untergang der Ukraine bevorzugt, meint der ehemalige Premier in einem Interview.

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson hat schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung in Russlands Krieg in der Ukraine erhoben. Deutschland habe vor Beginn des russischen Angriffskrieges für eine schnelle Niederlage der Ukraine plädiert.

Die Äußerungen von Johnson sorgten am Mittwoch für Aufsehen. Die Bundesregierung wollte die Äußerungen zunächst nicht kommentieren.

Die deutsche Ansicht war zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass – wenn ein Krieg in der Ukraine ausbrechen würde, was eine Katastrophe wäre – es besser wäre, wenn die ganze Sache schnell vorbei wäre und die Ukraine zusammenbrechen würde. Boris Johnson, ehemaliger Premierminister von Großbritannien

Johnson: Argumentation mit „wirtschaftlichen Gründen“

Deutschland habe seine Ansicht damals vor allem mit „wirtschaftlichen Gründen“ gerechtfertigt, so der Ex-Premier gegenüber dem portugiesischem Ableger des US-Senders CNN am Montag. Er selbst konnte den deutschen Ansatz „nicht unterstützen, ich empfand das als katastrophale Sichtweise“, wird Johnson zitiert. „Aber ich kann verstehen, warum sie so dachten und fühlten“, erklärte der Ex-Premier mit Blick auf die deutsche Energieabhängigkeit von Russland.

Deutschland stand seit Kriegsbeginn in der Ukraine häufig in der Kritik, zu zögerlich mit Waffenlieferungen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu sein. Bundeskanzler Olaf Scholz appellierte stets an die angesprochene Zusammenarbeit mit internationalen Partnern.

Auch Frankreich und Italien in der Kritik

„Sie können sich sicher sein, dass die Franzosen bis zum letzten Moment die Wahrheit verweigert haben“, warf Boris auch Frankreich vor. Tatsächlich hatte der französische Geheimdienst den Krieg in der Ukraine bis zum 24. Februar nicht kommen sehen. Der ehemalige Chef des französischen Militärgeheimdienstes, General Éric Vidaud, hatte sein Amt daher schließlich Ende März niedergelegt.

Johnson kritisierte gegenüber CNN auch die erste Reaktion Italiens auf die drohende Invasion. Die italienische Regierung unter der Führung von Mario Draghi habe „einmal einfach gesagt, dass sie unsere Position nicht unterstützen könne“, da sie „massiv“ von russischen Kohlenwasserstoffen abhängig sei.

Johnson: EU hat sich seit Kriegsbeginn „hervorragend geschlagen“

Johnson erklärte weiter, dass sich die Einstellungen der europäischen Partner sehr schnell änderten, als Russland im Februar schließlich in die Ukraine einmarschierte. „Was passiert ist, war, dass alle – Deutsche, Franzosen, Italiener, US-Präsident Joe Biden – sahen, dass es einfach keine Option gab. Weil man mit Putin nicht verhandeln konnte. Das ist der entscheidende Punkt“, sagte der Ex-Premierminister. Johnson fügte hinzu, dass „sich die EU seit dieser Zeit in ihrer Opposition gegen Russland hervorragend geschlagen hat“. Er zolle dem Verhalten der EU Anerkennung. „Sie wurden vereint. Und die Sanktionen waren hart“, erklärte der Brite.

