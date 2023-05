Anzeige gegen Boris Johnson wegen mutmaßlicher Lockdown-Verstöße

Kunsthandwerk

Vielleicht wird das Wort „Filz“ in der Politik verwendet, weil der Stoff so langlebig ist. Die Taschen, Kissen und Accessoires, die Claudia Rathjen in ihrer „LilaLuzy“-Werkstatt in Bad Segeberg anfertigt, überzeugen jedenfalls durch Beständigkeit, Haptik und schönes Design.