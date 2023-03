Boris Johnson unter Druck: War es das?

Ist Ex-Premier Boris Johnson tatsächlich davon ausgegangen, dass die Lockdown-Partys in der Downing Street nicht gegen Regeln verstießen? Diese Woche wird er hierzu öffentlich verhört. Wird er für schuldig befunden, könnte dies das Ende seiner politischen Karriere bedeuten.

London. Boris Johnson ist zwar längst nicht mehr britischer Premierminister, wenn er das Wort ergreift, hören ihm allerdings immer noch viele zu. Anfang März sagte der 58-Jährige gewohnt strubbelig im Rahmen einer Rede bei einer Wirtschaftskonferenz im Zentrum Londons, dass er immer noch nicht verstehe, warum er im Rahmen der Partygate-Affäre eine Geldstrafe habe zahlen müssen. Was er aber verstanden habe, sei, dass in Großbritannien Gesetze ohne Furcht und unabhängig von der Position angewendet werden. Das, so sagte er, sei „die wichtigste Freiheit“.

Die Auswirkungen jener „Freiheit“ bekommt Johnson diese Woche zu spüren. Am kommenden Mittwochnachmittag wird ein parlamentarischer Ausschuss ihn zur Partygate-Affäre befragen – öffentlich und über mehrere Stunden. Geklärt werden soll, ob der Ex-Premier das Unterhaus wissentlich belogen hatte, als er behauptete, nichts von den ausgelassenen Feiern während der Lockdowns im Jahr 2020 in der Downing Street Nummer 10 und weiteren Behörden gewusst zu haben.

Ein Anfang März veröffentlichter Zwischenbericht legt nahe, dass die Verstöße für ihn hätten „offensichtlich“ gewesen sein müssen. Sollte der Ausschuss ihn für schuldig befinden, werden die konservativen Abgeordneten in einer Abstimmung über sein Schicksal befinden. Eine Suspendierung könnte dazu führen, dass er sein Mandat verliert. Damit wäre die politische Karriere des Ex-Premiers vorerst beendet.

Ihren Anfang nahm die Partygate-Affäre im Herbst 2021. Britische Medien veröffentlichten zahlreiche Berichte zu Feiern in der Downing Street während der Pandemie. Es gab einen Weinkühlschrank, Mitarbeiter forderten dazu auf, dass jeder seinen eigenen „booze“ (Alkohol) zu den Treffen mitbringen soll. Johnson war bei den meisten dieser Feiern zwar nicht dabei, soll aber davon gewusst haben. Er erhielt überdies für seine Teilnahme an einer für ihn ausgerichteten Geburtstagsfeier im Juni 2020 eine Geldstrafe.

Die Enthüllungen sorgten für Entsetzen in der Öffentlichkeit. Schließlich hatten Briten große Opfer gebracht, indem sie sich beispielsweise aufgrund der strengen Regeln während der Lockdowns nicht von sterbenden Verwandten und Freunden verabschieden konnten. Johnson, der im 2019 mit überwältigender Mehrheit gewonnen hatte, rutschte in den Umfragen ab und zog die konservative Partei mit in den Abgrund. Im Juli 2022 wurde er schließlich gestürzt.

Johnson gibt noch nicht auf

Trotz der offensichtlich erdrückenden Beweislast behaupten er und seine Unterstützer, dass der Partygate-Skandal fabriziert wurde, um ihn zu Fall zu bringen. Die Anwälte des Ex-Premiers legten dem Ausschuss am Montag einen 50-seitigen Bericht vor, der beweisen soll, dass er das Unterhaus nicht in die Irre geführt hat. Unveröffentlichte WhatsApp-Nachrichten von Mitgliedern seines Teams sollen zeigen, dass er sich auf ihren Rat verlassen hatte, berichteten Medien. Überdies sollen am Arbeitsplatz Ausnahmen von den Lockdownregeln möglich gewesen sein.

Ganz gleich zu welchem Ergebnis das parlamentarische Komitee kommen mag, den Rückhalt in der Bevölkerung hat der 58-Jährige längst verloren. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Savanta ComRes wollen zwei Drittel der britischen Wähler ihn nicht als Premierminister zurück. Auch die Mehrheit der konservativen Abgeordneten hat die Boris-Johnson-Show satt, weil die Chancen auf eine Wiederwahl unter Rishi Sunak aktuell besser aussehen als unter seinem Vorgänger.

Freunde des Ex-Premiers betonen jedoch, dass dieser seine Ambitionen auf ein Comeback noch nicht aufgegeben habe. Er wolle immer noch „seine Spuren in der Geschichte hinterlassen“, werden sie zitiert. Angesichts der laufenden Ermittlungen liegen seine politischen Pläne jedoch auf Eis.