Boris Johnson: Während alle über ein Comeback spekulieren schreibt er seine Biografie

London. Inmitten von Spekulationen um ein Comeback in die Downing Street schreibt der britische Ex-Premierminister Boris Johnson seine Biografie. Das kündigte der Verlag Harper Collins am Montag an. Ein Veröffentlichungsdatum wurde zunächst nicht genannt. Verlagsleiterin Arabella Pike sagte: „Ich freue mich darauf, mit Boris Johnson zusammenzuarbeiten, während er seinen Bericht über seine Amtszeit während einiger der bedeutsamsten Ereignisse schreibt, die Großbritannien in jüngster Zeit erlebt hat.“

Johnson war im September 2022 nach starkem Druck aus seiner eigenen Partei zurückgetreten. Er verdiente zuletzt viel Geld als Redner verdient und erhielt zudem eine hohe Spende. Das nährte Spekulationen, dass er versuchen könnte, den amtierenden Premier Rishi Sunak zu stürzen.

Der Buchvertrag dürfte ihm weitere Einnahmen bescheren. Das Honorar wurde bisher nicht veröffentlicht. Allerdings hatten Johnsons Vorgänger für ihre Memoiren hohe Summen erhalten: Tony Blair soll bis zu fünf Millionen Pfund (aktuell rund 5,64 Mio. Euro) bekommen haben, David Cameron 1,5 Millionen Pfund.

Der frühere Journalist Johnson hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, darunter 2014 eine Biografie seines historischen Vorbilds Winston Churchill.

