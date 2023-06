Boris Johnson wird Kolumnist bei der Daily Mail

London. „Von morgen an berichtet hier unser gebildeter neuer Kolumnist“, steht in großen Lettern auf der Titelseite der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“. Dessen Stücke, so heißt es weiter, „in Westminster und auf der ganzen Welt zur Pflichtlektüre werden“. Wer das sein könnte? Es handelt sich dabei um Boris Johnson. Während die Mehrheit der konservativen Parlamentsabgeordneten wohl darauf hoffte, dass sich der Ex-Premierminister nach der Niederlegung seines Mandats vor einer Woche nun für eine Weile zurückzieht, um in aller Stille an seiner Autobiografie zu arbeiten, ergreift dieser die Flucht nach vorn.

Das Vorgehen passt zu Johnson, der schon als Kind König der Welt werden wollte und seit Jahren viele politische Krisen überstanden hat; oder, wie es ein Abgeordneter kürzlich ausdrückte, der “mit dem Kopf voran in einen Schacht fallen und trotzdem auf den Füßen landen konnte“. Laut einem Szenario, das in Westminster kursiert, will der 58-Jährige jetzt erst einmal Geld verdienen und Premierminister Rishi Sunak von der Seitenlinie aus attackieren, bis ihm die konservative Partei erlaubt, wie einst Cincinnatus vom Pflug weg zum Diktator Roms berufen zu werden.

Parlamentspass-Entzug: Tories könnten sich enthalten

Diesmal jedoch ist er in einen verdammt tiefen Schacht gefallen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ging der Frage nach, ob Johnson gelogen hatte, als er im Unterhaus behauptete, dass Treffen in der Downing Street während der Lockdowns nicht gegen Gesetze und Richtlinien verstießen. Das Urteil fiel eindeutig aus: Er habe das Parlament mehrfach in die Irre geführt, hieß es. Das Komitee empfahl harte Sanktionen. So soll ihm das Recht auf einen Parlamentspass entzogen werden, welcher ihm als früherem Abgeordneten eigentlich zusteht. Dann müsste Johnson wie ein gewöhnlicher Bürger anstehen und sich durchsuchen lassen.

Es liegt nun in der Hand des Parlaments, zu entscheiden, ob es dazu kommt. Weil es sich um ein „offenes Votum“ handelt und die Abgeordneten damit nicht zu einer Stimmabgabe verpflichtet sind, werden sich die meisten Tories am kommenden Montag jedoch wahrscheinlich enthalten, um einen möglichen Konflikt in der eigenen Partei nicht weiter anzuheizen. Schließlich hat Johnson nach wie vor eine Handvoll Unterstützer, die scheinbar unbeirrt zu ihm halten und vor laufenden Kameras und entgegen aller Logik betonen, dass es sich bei dem Bericht um eine von Brexit-Gegnern angeführte Verschwörungskampagne handelte.

Unruhe könnte Stunde der Labour-Partei einläuten

Für Sunak jedenfalls hat der Abgang Johnsons bislang keine Vorteile gebracht. Das Chaos in den eigenen Reihen sorgte für insgesamt drei Rücktritte von konservativen Abgeordneten und somit für Nachwahlen in den jeweiligen Kreisen. Überdies muss der Premier verhindern, dass die Partei durch den Rücktritt Johnsons weiter gespalten wird. Seine Strategie erinnert dabei aktuell an die des britischen Königshauses: Nach dem Motto „Never complain, never explain“ („Beschwere dich nie, erkläre dich nie“) kommentierte er den Bericht des Ausschusses bislang nicht. Das Problem: Seine Gegner legen ihm das als Schwäche aus und behaupten, er habe seine Partei nicht im Griff.

Das heißt aber nicht, dass es keine Gewinner gibt. Im Gegenteil. Für die oppositionelle Labour-Partei sind die Nachrichten der letzten Tage ausgesprochen gut. Oder auch „Manna vom Himmel“, wie eine britische Zeitung schrieb. Labour-Chef Keir Starmer kann wieder einmal zuschauen, wie sich die Tories selbst demontieren. Obwohl viele Briten immer noch nicht verstehen, wofür Starmer eigentlich steht, könnte ihm das Chaos in der konservativen Partei dazu verhelfen, bei der nächsten Wahl, die spätestens im Januar 2025 stattfindet, zum Premierminister gekrönt zu werden. Spannend bleibt die Frage, wer ihm dann als Oppositionsführer gegenübersitzt.