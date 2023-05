„Erleichtert“: Wie Grünen-Politiker auf Boris Palmers Parteiaustritt reagieren

Genossen endlich wieder einig?

Ein neuer Frühling in einer sehr alten Beziehung: die SPD und die Gewerkschaften

Olaf Scholz tritt zu Applaus, Pfiffen und Buhrufen beim DGB in Koblenz auf, Gewerkschaftschefin Yasmin Fahimi wirft der Ampel „zu viele Lippenbekenntnisse“ vor. Doch Partei und Arbeiterbewegung haben einander wieder mehr zu sagen – und schreiten Seite an Seite. Was in der SPD beim Thema Viertagewoche nicht der Fall ist.