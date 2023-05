Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kündigt Auszeit an - und tritt bei den Grünen aus

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist nach Kritik an umstrittenen Äußerungen bei den Grünen ausgetreten. Das teilte die Landespartei am Montagabend in Stuttgart mit. Palmer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Austritt.

„Ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere langanhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe“, zitiert der „Spiegel“ aus einer Email an den Grünen-Landesvorstand Baden-Württemberg.

Palmer will professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Zuvor hatte Palmer am Montag eine Auszeit angekündigt. In einer Erklärung, aus der zunächst der SWR und das „Schwäbische Tageblatt“ zitierten, hieß es, es sei ihm klar geworden, dass es so nicht weitergehe. Er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern, der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft die wiederkehrenden Stürme der Empörung nicht mehr zumuten, so Palmer.

Seine ernsthaften Vorsätze, darauf zu achten, dass sich derartiges nicht mehr wiederhole, seien nicht erfolgreich gewesen, so Palmer. Er werde daher in einer Auszeit professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und den Versuch machen, seinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten. Entschuldigen wolle er sich bei den Menschen, die er enttäuscht habe, vor allem bei den Wählerinnen und Wählern, die ihm ihr Vertrauen für eine ganz andere Aufgabe geschenkt hätten.

Dazu, wie die Auszeit konkret aussehen soll, wollte sich Palmer laut SWR auf Nachfrage nicht äußern. Dazu sehe er sich derzeit nicht in der Lage.

Heftige Kritik an Boris Palmer nach „Judenstern“-Äußerung

Palmer hatte am Freitag mit einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main für Aufsehen gesorgt. Vor einem Gebäude der Goethe-Universität hatte er zu Art und Weise seiner Verwendung des „N-Wortes“ Stellung bezogen. Als er mit „Nazis raus“-Rufen konfrontiert wurde, sagte Palmer zu der Menge: „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Denkt mal darüber nach.“ Mit dem sogenannten N-Wort wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

In der Erklärung schreibt Palmer zu dem Vorfall, aus einer Gruppe als Nazi bezeichnet zu werden, habe tief in ihm sitzende Erinnerungen wach gerufen. „Als Mensch musste ich mich wehren, um das alles irgendwie ertragen zu können. Als Politiker und Oberbürgermeister hätte ich niemals so reden dürfen. Die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen.“

Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister in der schwäbischen Universitätsstadt. Mit Äußerungen etwa zur Flüchtlingspolitik sorgte er immer wieder für Kontroversen und sah sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruhte zuletzt.

Palmer-Wegbegleiter: „Es gibt es nichts mehr zu erklären, zu verteidigen oder zu entschuldigen“

Palmer war für seine Äußerungen in Frankfurt heftig kritisiert worden. Unverständnis gab es nicht nur bei den Beteiligten in der Stadt, sondern auch bei engen Mitstreitern. Anwalt Rezzo Schlauch wandte sich von Palmer ab, der Tübinger Grünen-Stadtverband ging ebenso wie die Bundespartei auf Distanz.

Palmers Anwalt Schlauch teilte mit: „Unmittelbar nach Kenntnis über den von Boris Palmer in Frankfurt zu verantwortenden Eklat habe ich ihm meine persönliche und meine politische Loyalität und Unterstützung sowie meine juristische Vertretung aufgekündigt.“

Boris Palmer zusammen mit seinem damaligen Anwalt Rezzo Schlauch (r). © Quelle: Christoph Schmidt/dpa/Archiv

Schlauch, der früher selber für die Grünen politisch aktiv war, erklärte weiter: „Keine noch so harte Provokation, keine noch so niederträchtigen Beschimpfungen und Beleidigungen von linksradikalen Provokateuren rechtfertigten, eine historische Parallele zum Judenstern als Symbol der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland herzustellen. Da gibt es nichts mehr zu erklären, zu verteidigen oder zu entschuldigen.“ Schlauch hatte Palmer in einem gegen ihn gerichteten Parteiordnungsverfahren juristisch vertreten und auch beim Wahlkampf in Tübingen unterstützt.

Der Grünen-Stadtverband Tübingen verurteilte „die wiederholte Verwendung des N-Wortes und den inakzeptablen Vergleich mit dem Judenstern“ durch Palmer. „Wir bedauern, dass erneut durch Aussagen von Boris Palmer viele Menschen verletzt wurden.“ Von der Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, hieß es auf Twitter mit Bezug auf die ruhende Mitgliedschaft Palmers, dieser Schritt sei „nicht ohne Grund“ erfolgt. „Der neuerliche Tiefpunkt von Boris Palmer kann trotzdem nicht so stehen bleiben.“

RND/dpa