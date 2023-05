Nach Eklat: Boris Palmer meldet sich krank – vier Wochen Auszeit im Juni

Berlin. Reinhard Bütikofer wirkt resigniert – wie weitere Grüne auch, die lange Zeit noch mehr Verständnis für Tübingens Oberbürgermeister gehabt hatten als andere. „Mir fällt zu Boris Palmers Ausbrüchen nichts mehr ein“, sagte der Europaabgeordnete dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zuvor hatte Rezzo Schlauch, einst Vorsitzender der Grünen-Bundestagsfraktion und Anwalt, erklärt: „Unmittelbar nach Kenntnis über den von Boris Palmer in Frankfurt zu verantwortenden Eklat habe ich ihm meine persönliche und meine politische Loyalität und Unterstützung sowie meine juristische Vertretung aufgekündigt.“ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann nannte den Parteiaustritt Palmers „außerordentlich schmerzlich“. Aber mit dem Judenstern-Vergleich habe er „eine Grenze überschritten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Zweifel, sogar die realpolitischen Grünen aus dem Südwesten sind mit ihrem Latein am Ende. Und Palmer selbst offenbar ebenfalls. Der bundesweit wohl bekannteste Kommunalpolitiker erklärte nach dem jüngsten Eklat am Montag mit dem Ausdruck des Bedauerns, die Grünen verlassen zu wollen, und meldete sich am Dienstag krank. Damit ist klar, was passiert ist – aber nicht, wie es weiter geht.

Palmers Ausfälle

Palmer hatte am Freitag in Frankfurt am Main an einer Konferenz zum Thema Migration teilgenommen. Dort benutzte er das N-Wort und erklärte, über dessen Bedeutung entscheide allein der Kontext. Als Palmer mit „Nazis raus“-Rufen konfrontiert wurde, sagte er zu der Menge: „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 50-Jährige hatte sich zuvor immer wieder kritisch zur deutschen Migrationspolitik geäußert, nicht zuletzt zu jener seiner eigenen Partei. So veröffentlichte er 2017 ein Buch mit dem Titel: „Wir können nicht allen helfen: Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit.“ 2018 stieß er sich am Verhalten eines Radfahrers und mutmaßte ohne Belege, es müsse sich um einen Asylbewerber handeln. 2019 beklagte er, dass bei einer Werbekampagne der Deutschen Bahn mehrere Personen mit Migrationshintergrund zu sehen waren. 2021 benutzte er das N-Wort für den einstigen Fußballer Dennis Aogo und behauptete, dies sei ironisch gemeint gewesen.

Palmer reicht nach erneutem Skandal Parteiaustritt bei den Grünen ein Boris Palmer und die Grünen, das war schon immer eine brisante Mischung. Doch jüngst hat sich der Oberbürgermeister von Tübingen selbst ins Aus manövriert. © Quelle: dpa

Zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft

In der Folge strengte der Landesverband Baden-Württemberg ein Parteiausschlussverfahren an. Später kamen beide Seiten überein, das Verfahren bis Ende 2023 ruhen zu lassen. Unterdessen gewann Palmer 2022 erneut die Oberbürgermeisterwahl – als unabhängiger Kandidat und im ersten Wahlgang. Die von den Grünen ins Rennen geschickte Gegenkandidatin Ulrike Baumgärtner war chancenlos.

Damit bleibt Boris Palmer, der am Montag bereits eine „Auszeit“ angekündigt hatte, trotz seines Parteiaustritts zwar im Amt, hat sich jedoch nach Angaben einer Sprecherin der Tübinger Stadtverwaltung krankgemeldet. Auf die Frage, was die Auszeit genau bedeute und wie lange Palmer nicht im Dienst sein werde, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit: „Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben.“ Später kündigte Palmer selbst eine einmonatige Auszeit im Juni an. Bis zum Abklingen eines Atemweginfekts will er bis Ende Mai zunächst alle Termine übernehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour sagte am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“, Palmers Schritt sei „respektabel, und ich wünsche ihm ein gutes Leben“. Auch Nouripour ist mittlerweile ein bisschen sprachlos.