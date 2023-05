Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kündigt Auszeit an

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat nach Kritik an umstrittenen Äußerungen einem Medienbericht zufolge eine Auszeit angekündigt. In einer Erklärung, aus der der SWR und das „Schwäbische Tageblatt“ zitieren, heißt es, es sei ihm klar, dass es so nicht weitergehe. Er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern, der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft die wiederkehrenden Stürme der Empörung nicht mehr zumuten.

Seine ernsthaften Vorsätze, darauf zu achten, dass sich derartiges nicht mehr wiederholen darf, seien nicht erfolgreich gewesen, so Palmer. Er werde daher in einer Auszeit professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und den Versuch machen, seinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten, heißt es laut SWR in der Erklärung weiter. Entschuldigen wolle er sich bei den Menschen, die er enttäuscht habe, vor allem bei den Wählerinnen und Wählern, die ihm ihr Vertrauen für eine ganz andere Aufgabe geschenkt hätten.

Dazu, wie die Auszeit konkret aussehen soll, wollte sich Palmer laut SWR auf Nachfrage nicht äußern. Dazu sehe er sich derzeit nicht in der Lage.

Heftige Kritik an Boris Palmer nach „Judenstern“-Äußerung

Palmer hatte am Freitag mit einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main für Aufsehen gesorgt. Vor einem Gebäude der Goethe-Universität hatte er zu Art und Weise seiner Verwendung des „N-Wortes“ Stellung bezogen. Als er mit „Nazis raus“-Rufen konfrontiert wurde, sagte Palmer zu der Menge: „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Denkt mal darüber nach.“ Mit dem sogenannten N-Wort wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

In der Erklärung schreibt Palmer zu dem Vorfall, aus einer Gruppe als Nazi bezeichnet zu werden, habe tief in ihm sitzende Erinnerungen wach gerufen. „Als Mensch musste ich mich wehren, um das alles irgendwie ertragen zu können. Als Politiker und Oberbürgermeister hätte ich niemals so reden dürfen. Die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen.“

Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister in der schwäbischen Universitätsstadt. Mit Äußerungen etwa zur Flüchtlingspolitik sorgte er immer wieder für Kontroversen und sah sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruht zurzeit.

RND/seb/dpa