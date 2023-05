Boris Palmer und seine Entgleisungen

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat nach seinen umstrittenen Äußerungen in Frankfurt am Main seinen Parteiaustritt bei den Grünen und eine Auszeit angekündigt. Mit Äußerungen zur Flüchtlingspolitik oder der Corona-Pandemie provoziert er schon seit Jahren, sorgte immer wieder für Kontroversen und sah sich mehrfach Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Palmers Entgleisungen im Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Palmer: „Das ist nichts anderes als der Judenstern“

Es liegt erst wenige Tage zurück, Palmers letzte große Entgleisung. Palmer sorgte am Freitag (30. April) bei einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main für Aufsehen. Vor einem Gebäude der Goethe-Universität hatte er zu Art und Weise seiner Verwendung des „N-Wortes“ Stellung bezogen. Als er mit „Nazis raus“-Rufen konfrontiert wurde, sagte Palmer zu der Menge: „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Denkt mal drüber nach.“ Nach dieser Verbalentgleisung kündigte Palmer seinen Parteiaustritt und eine Auszeit an.

Nach „Judenstern“-Äußerung: Heftige Kritik an Tübinger OB Palmer Anwalt Rezzo Schlauch kündigt dem Tübinger Oberbürgermeister die Freundschaft - aber nicht nur er ist entsetzt. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seiner Erklärung schreibt Palmer, er entschuldige sich bei den Menschen, „die ich enttäuscht habe“, und betonte mit Blick auf seine Worte in Frankfurt, er hätte als Oberbürgermeister „niemals so reden dürfen“. Dass der Eindruck entstanden sei, er würde den Holocaust relativieren, „tut mir unsagbar leid“.

Der Austritt aus der Partei ist bereits vollzogen. Seine Austrittserklärung sei eingegangen, der Austritt gelte unmittelbar, teilte eine Sprecherin des Landesverbands der Grünen am Montag in Stuttgart mit. Palmer bestätigte den Austritt ebenfalls.

Rassismusvorwürfe nach Aussage über Dennis Aogo

Das „N-Wort“ benutzte Palmer bereits Anfang Mai 2021 in einem Beitrag über den früheren Nationalspieler Dennis Aogo, der einen nigerianischen Vater hat. Auf Facebook schrieb der Politiker zunächst einen Beitrag über Cancel Culture im Falle der rassistischen Aussage von Ex-Nationalspieler Jens Lehmann. Dieser hatte den ehemaligen Fußballprofi Dennis Aogo als „Quotenschwarzen“ bei Sky bezeichnet und daraufhin seinen Job verloren. Dennis Aogo legte sein TV-Experten-Amt nach der Aussage „Sie trainieren bis zum Vergasen“ ebenfalls nieder.

Palmer ging noch einen Schritt weiter. Auf die provokante Frage eines Users: „Na, mal wieder Rassismus relativieren?“, antwortete Palmer: „Der Aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen ‚N‘-schwanz angeboten.“ Während Palmer für seinen Cancel-Culture-Beitrag noch viel Applaus seiner Anhänger bekam, zog er mit dem Kommentar sofort Kritik auf sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der ehemalige Fußballprofi Dennis Aogo.

Auch seine Rechtfertigung beruhigte die Lage nicht. Palmer gab an, er trete „mit dem Stilmittel der Ironie (einen Schwarzen zum Rassisten erklären)“ den „abstrusen Provokationen“ des Users entgegen. Das „N-Wort“ und die Anspielung auf Aogos Penis habe er aus einem Kommentar auf der Facebook-Seite von Aogo übernommen. Kenntlich machte Palmer das Zitat nicht.

Er räumte wenig später ein, einen Fehler gemacht zu haben. In dem Moment, in dem sein Post mit seinem Oberbürgermeister-Amt in Verbindung gebracht werde, sei der Kommentar würdelos. „Da hätte ich das Handy in der Tat besser weggelegt, als die 65 Zeichen eingetippt“, sagte Palmer.

Der Vorfall hatte massive Kritik auch bei seinen damaligen Parteikollegen der Grünen ausgelöst. Ein Parteiausschlussverfahren endete mit dem Kompromiss, dass Palmer seine Parteimitgliedschaft bis Ende 2023 ruhen lässt.

Palmer als Kritiker der Corona-Maßnahmen

Palmer sprach sich während der Corona-Pandemie wiederholt für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen in Deutschland aus, um die Wirtschaft zu stärken. Damit war er nicht alleine, mit Aussagen im Sat.1-Frühstücksfernsehen sorgte er jedoch für einen Eklat. Durch das Virus würden insbesondere Menschen über 80 sterben, sagte Palmer. „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“, so der Tübinger Oberbürgermeister Ende April 2020 - wenige Wochen nach dem ersten Lockdown in Deutschland Anfang März des Jahres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch große Teile der Wirtschaft, insbesondere die Gastronomie, ziehe sich eine Verzweiflung, wie es im Falle eines noch länger andauernden Shutdowns weitergehen soll, sagte der Politiker. Der Shutdown sei anfangs richtig gewesen, „weil die Fallzahlen so schnell angestiegen sind, dass es völlig außer Kontrolle geriet“, erklärte er weiter. Er sah den Shutdown wie ein Medikament gegen eine Krankheit. „Jedes Medikament hat Nebenwirkungen, so ist es auch mit dem Shutdown. Die Nebenwirkungen werden jetzt immer stärker und in dem Moment wo die Nebenwirkungen den Nutzen übertreffen, muss man das Medikament absetzen oder schwächer dosieren“, sagte Palmer.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Rund ein Jahr später warf er der Politik Ideenlosigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor: „Uns fällt außer Verboten und Lockdowns nichts ein“, sagte Palmer. „Wir hätten mit Digitalisierung, mit Impfungen, mit Testungen, mit dem Schutz der Risikogruppen sehr viel besser durch die Krise kommen können.“

Mit einem Modellprojekt sorgte seine Stadt Tübingen im März und April 2021 für Aufsehen. Einwohner konnten mit tagesaktuellen Corona-Tests in Theater, Geschäfte oder Museen gehen. In der Stadt selbst lag die Sieben-Tage-Inzidenz damals unter 100, im Landkreis war sie deutlich höher. „Wir haben jetzt sechs Wochen offen und unsere Zahlen sind besser als in der Notbremse. Eigentlich müsste man doch fragen: Warum machen es nicht alle wie wir?“, sagte Palmer.

Kritik für das Modellprojekt gab es unter anderem vom damaligen SPD-Gesundheitsexperten und heutigen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er forderte einen Stopp dieser Versuche. „Sie geben das falsche Signal“, schrieb Lauterbach auf Twitter. Das Tübinger Projekt zeige, dass unsystematisches Testen mit Öffnungsstrategien die schwere dritte Corona-Welle nicht aufhalten werde. „‚Testen statt Lockdown‘ ist Wunschdenken, genau wie ‚Abnehmen durch Essen‘“, kritisierte Lauterbach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Rotzbuben-Gehabe“: Palmer forderte harte Sanktionen gegen randalierende Flüchtlinge

Nach der Krawallnacht in Stuttgart im Juni 2020 und den Ausschreitungen in Frankfurt am Main einen Monat später, schrieben drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg, darunter Boris Palmer, einen Brandbrief, in dem sie eine Rückführung von gewalttätigen Flüchtlingen in Erstaufnahmelager und eine Dienstpflicht für alle jungen Menschen forderten.

In ihrem Schreiben beklagten Palmer, sowie die Oberbürgermeister Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd, CDU) und und Matthias Klopfer (Schorndorf, SPD) eine zunehmende allgemeine Verrohung: „Vor allem die Begegnung mit Einsatzkräften der Polizei, den Rettungsdiensten und der Feuerwehr, (..) aber auch die Auseinandersetzungen und Kontakte in unserem Alltag generell, sind hier geprägt von Provokation, mangelnder Kommunikationsfähigkeit, einem schwäbisch gesagt unverschämten Rotzbuben-Gehabe.“ Und manchmal komme es eben auch zu Gewalt.

Bei der Diskussion über den Hintergrund der Randalierer in Stuttgart und Frankfurt komme man „mit einer pauschalen, dumpfen Brandmarkung junger Menschen als fanatisierte, marodierende Ausländerhorden“ ebenso wenig weiter „wie mit einer von der eigenen Moral berauschten sozialpädagogischen Betreuungsromantik“.

Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei haben im Juni 2020 in Stuttgart Dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. © Quelle: Julian Rettig/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neun der festgenommenen Randalierer hätten einen „Flüchtlingsbezug“ gehabt. Videos, Fotos und Aussagen legten nahe, dass der Anteil von Männern mit Migrationshintergrund sehr hoch gewesen sei. Schon in den vergangenen Jahren sei für die Bürgermeister erkennbar gewesen, dass es unter den Flüchtlingen „eine kleine Gruppe gewaltbereiter junger Männer“ gebe, schrieben sie. Diese übten „eine starke Dominanz“ im öffentlichen Raum aus und seien „weit überdurchschnittlich“ an Straftaten beteiligt. Dafür sei neben Traumatisierung und Gewalterfahrungen auch eine „herkunftsgeprägte Männlichkeitskultur“ verantwortlich. Diese Gruppe sei auch durch Sozial- und Integrationsangebote nicht mehr erreichbar.

Die Reaktionen auf den Brief reichten von Ablehnung bis Zustimmung. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf den Palmer-Vorstoß damals: „Viele junge Migranten haben sich bei uns gut integriert. Aber es gibt auch andere Fälle. Wer in Deutschland Aufnahme gefunden hat, muss unsere Regeln und Gesetze akzeptieren. Wo Sozialmaßnahmen nicht mehr weiterhelfen, muss der Staat auch Härte zeigen. Straftäter ohne Aufenthaltsrecht gehören prioritär abgeschoben.“ Wer als Geflüchteter ein Bleiberecht habe, „aber eine Integration in unsere Gesellschaft und den Arbeitsmarkt ablehnt, muss spürbare Kürzungen bei staatlichen Leistungen erfahren“, so der Politiker.

Filiz Polat, die integrationspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, kritisierte den Vorstoß der Bürgermeister: „Herkunft, Nationalität oder der sogenannte Migrationshintergrund stellen keinen kausalen Zusammenhang zu kriminellem Verhalten dar“, sagte sie dem RND. Soziale Hintergründe könnten eine Rolle für die Motivlage spielen, „das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht“. Für die Idee, Krawallmacher in Erstaufnahmeeinrichtungen zu schicken, hat Polat kein Verständnis: „Vor dem Gesetz sind alle gleich, das muss für Geflüchtete genauso gelten wie für Deutsche mit oder ohne Einwanderungsgeschichte. Wer eine Straftat begeht, muss die Konsequenzen des Rechtsstaats zu spüren bekommen. Da darf es keine ungleiche Behandlung geben.“ Zudem sei bekannt, dass Ausgrenzung und Abschottung in Massenunterkünften strukturelle Probleme nicht behebe, sondern verstärke.

Deutsche Bahn: „Palmer hat offenbar Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft“

Palmer sorgte im April 2019 mit Kritik an einer Werbekampagne der Bahn für Empörung. Die Bahn warb auf ihrer Internetseite mit Bildern von Reisenden mit unterschiedlichen Hautfarben, unter anderem mit dem dunkelhäutigen TV-Koch Nelson Müller und der türkischstämmigen Moderatorin Nazan Eckes. „Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die ‚Deutsche Bahn‘ die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat“, schrieb Palmer auf Facebook. „Welche Gesellschaft soll das abbilden?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Daniel Lede Abal, der Tübinger Landtagsabgeordnete der Grünen, wies Palmers Post als „einfach völlig daneben“ zurück. „Das ist das Deutschland, das dem Tübinger OB offenbar fremd geblieben ist“, erklärte er. „Wenn er als Oberbürgermeister mit so einer Stadtgesellschaft nicht zurechtkommt, sollte er sich jetzt überlegen, ob er Oberbürgermeister bleiben kann.“ Der nordrhein-westfälische Grünen-Politiker Ali Bas forderte auf Twitter: „Es wird Zeit den Hut zu nehmen, Herr Palmer!“

Auch andere Grüne reagierten genervt auf Palmer. Der Bundesgeschäftsführer der Partei, Michael Kellner, sagte: „Wir streiten lieber für pünktliche Züge und billigere Bahn-Tickets. Wer in den Zug steigt, ist uns herzlich egal.“ Aus dem Bundesvorstand der Grünen kam ausdrücklich Lob für die Werbekampagne. „Die Bahn ist für alle da, und dass sie mit Vielfalt wirbt, begrüße ich“, sagte Kellner. „Es zeigt die gesellschaftliche Realität.“

Die Bahn verteidigte ihre Kampagne. „Herr Palmer hat offenbar zum wiederholten Male Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. „Solch eine Haltung lehnen wir ab.“ Nico Rosberg, Nazan Eckes oder Nelson Müller stünden „für besondere Talente, die viele Menschen begeistern“. Sie passten zur aktuellen Werbekampagne und seien „positive und repräsentative Identifikationsfiguren“. Die Bahn zeigte kein Verständnis für die Kritik an den ausgewählten Werbeträgern: „Die DB freut sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte der Sprecher. „Genauso gehören Kolleginnen und Kollegen aus über 100 Nationen zur DB-Familie.“

mit Agenturmaterial