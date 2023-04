Pistorius-Plan für Beschaffungswesen: gute Idee mit Widerhaken

Boris Pistorius hat zu Beginn seiner Amtszeit zwei Dinge gesagt, die bis heute haften bleiben. Zunächst sagte der neue Bundesminister der Verteidigung, dass er „richtig Bock“ habe auf den Job. Und dann sagte er noch, dass er „nicht als Gescheiterter vom Hof gehen“ wolle. Ob der SPD-Politiker eines fernen Tages als gescheitert betrachtet werden wird, dürfte wesentlich davon abhängen, ob es ihm gelingt, das Beschaffungswesen der Bundeswehr in den Griff zu kriegen. Dabei hat er der Truppe jetzt mehr Risikobereitschaft verordnet – und ist so selbst ins Risiko gegangen.

Bisher galt das Beschaffungswesen als nahezu reformunfähig. Das einschlägige Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz hat über 6000 Bedienstete. Zweiter Flaschenhals ist das Verteidigungsministerium, in dem 3000 weitere Beamte eine Vorlage zeichnen und gegenzeichnen müssen, bis daraus eine Entscheidung wird. Wo die Verantwortung so diffundiert, herrscht organisierte Verantwortungslosigkeit.

Pistorius durchlägt den gordischen Knoten mit einer Machete

Es ist jedenfalls nicht so, dass im Falle der Lieferung von Panzerhaubitzen 2000 oder Leopard-2-Panzern an die von Russland attackierte Ukraine die Bestellung von Ersatz auf dem Fuße folgt. Ohne Bürokratie geht nichts. Alle Bestellungen von Waffensystemen über 25 Millionen Euro müssen überdies durch den Haushaltsausschuss des Bundestages. Zu guter Letzt wurde bei Bestellungen immer wieder nachgebessert. Die Qualität sollte höher werden. Tatsächlich wurden die Kosten höher, und es dauerte länger. In Zeiten ohne Kriege, zumindest in Mitteleuropa, war Tempo kein Kriterium.

Pistorius durchlägt den gordischen Knoten mit einer Machete. Bestellungen sollen innerhalb von sechs Monaten aufgegeben werden. Die Inspekteure der Teilstreitkräfte sollen maßgeblich mitreden. Das Ministerium will vor allem mehr von der Stange kaufen. Damit wären „Goldrandlösungen“ ausgeschlossen. Insgesamt soll das Ministerium bis an den Rand der rechtlichen Möglichkeiten gehen. Neben einem unbezweifelbaren Nutzen des Pistorius-Plans gibt es freilich schon jetzt sichtbare Stolpersteine.

Zunächst wird es Zeit brauchen, bis sich der Apparat gedanklich umstellt. Er ist daran gewöhnt, den Mangel zu verwalten – und Verantwortung abzugeben.

Pistorius‘ Plan hat gravierende Auswirkungen für die Rüstungsindustrie, nicht nur in Deutschland

Gravierender dürften die Auswirkungen auf die Rüstungsindustrie sein. Die großen Rüstungsprojekte der letzten Jahrzehnte waren vielfach europäische Projekte. Mehr von der Stange zu kaufen, könnte bedeuten, mehr aus den USA zu kaufen und weniger auf dem heimischen Kontinent. Das könnte zu neuen Abhängigkeiten und Konflikten mit Partnern führen, in erster Linie mit Frankreich und seinem Präsidenten Emmanuel Macron, der sogar die Lieferung von Munition an die Ukraine am Nutzen für das eigene Land bemisst.

Die deutsche Rüstungsindustrie zum Beispiel beherrscht den Bau von Panzern und Luftabwehrsystemen. Kampfbomber sowie schwere Transporthubschrauber hat sie nicht im Portfolio. Die sollen jetzt in der Tat aus den Vereinigten Staaten kommen. Fest steht: Macron, und nicht nur Macron, hat die Ausstattung des Militärs bislang vorrangig als Industriepolitik gesehen und tut es noch. Pistorius ist Industriepolitik erstmal egal.

Große politische Paradigmenwechsel haben es an sich, dass sie an den Erfordernissen der Jetztzeit ausgerichtet werden. Die Jetztzeit wird bestimmt durch den Ukraine-Krieg und eine völlig veränderte internationale Lage. Pistorius‘ Leistung wird später gemessen werden, wenn – hoffentlich – wieder andere Zeiten angebrochen sind. Doch damit muss er leben.