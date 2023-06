Deutschland will 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren

Vilnius. Die Bundeswehr will ihr Engagement in Litauen deutlich verstärken. Das kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag nach einem Gespräch mit seinem litauischen Amtskollegen Arvydas Anusauskas in der litauischen Hauptstadt Vilnius an. Demnach will Deutschland eine 4000-köpfige Brigade dauerhaft in dem baltischen Staat stationieren, der sowohl eine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad als auch zu Belarus hat und sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bedrohter fühlt denn je. Bei Pistorius‘ erster Visite Anfang März war noch von einer Brigade aus 5000 Soldatinnen und Soldaten die Rede gewesen – allerdings einer, die zu großen Teilen nicht im Land selbst stationiert ist, sondern im Ernstfall verlegt wird.

„Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren“, sagte der Minister jetzt. Voraussetzung sei indes die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten sowie Übungsmöglichkeiten. Er gab damit dem litauischen Drängen nach.

Als Reaktion auf die russische Invasion hatte die Bundesregierung im Juni 2022 zugesagt, eine Kampftruppen-Brigade mit etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten für die Verteidigung Litauens im Fall eines Angriffs bereitzuhalten. Anusauskas erklärte bei Pistorius‘ Besuch im März aber: „Litauen strebt nach einer dauerhaften Präsenz der deutschen Brigade in Litauen.“ Sein deutscher Kollege erwiderte, letztlich sei entscheidend, „was die Nato für richtig und geboten hält“. 5000 Soldaten dauerhaft nach Litauen zu entsenden, erfordere überdies umfangreiche Baumaßnahmen und müsse daher „sorgfältig abgewogen werden“.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda drang Ende Mai bei einem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann ebenfalls auf mehr Engagement. „Das ist eine Frontlinie, die sehr stark sein muss. Wir brauchen eine Luft- und Raketenabwehr und eine größere Präsenz der verbündeten Streitkräfte in der Region“, sagte er und meinte in erster Linie Deutschland. Litauen sei „seinerseits bereit, alles zu tun, damit sich die deutschen Truppen bei uns zu Hause fühlen“. Am Montag betonte Nauseda, man dürfe angesichts der aktuellen Ereignisse in Russland um die Söldnergruppe Wagner nicht „die kleinste Sicherheitslücke“ lassen.

Hauptthema bei Pistorius-Gesprächen ist das Verhältnis der Ukraine zur Nato

Auf Pistorius‘ Programm stand am Montag neben politischen Gesprächen ein Besuch bei dem Nato-Manöver „Griffin Storm“, für das 1000 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 „Vorpommern“ nach Litauen verlegt wurden. Dazu war auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg angekündigt.

Bei all dem spielt die Lage in Russland nach dem abgebrochenen Wagner-Aufstand ebenso eine Rolle wie der Nato-Gipfel, der in knapp drei Wochen in Vilnius stattfindet. Ein Hauptthema wird dabei wiederum das Verhältnis der Ukraine zur Nato sein. Ein Beitritt kommt, solange Krieg herrscht, unverändert nicht in Betracht. Eine noch engere Kooperation hingegen sehr wohl. Schließlich ist die Ukraine bereits jetzt mehr oder weniger vollständig von dem westlichen Militärbündnis abhängig.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Stoltenberg sagte unterdessen in Vilnius mit Blick auf die Wagner-Revolte: „Wir beobachten die Situation in Russland.“ Nach seinen Worten sei dies zwar eine „interne Angelegenheit“. Zugleich seien die Ereignisse am Wochenende aber ein „weiterer Beweis für den großen strategischen Fehler“, den Russlands Präsident Wladimir Putin mit der illegalen Annexion der Krim und dem Krieg gegen die Ukraine begangen habe.