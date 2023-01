Boris Pistorius erhält Ernennungsurkunde von Bundespräsident Steinmeier

Berlin. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Ernennungsurkunde erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte sie ihm am Donnerstagmorgen im Schloss Bellevue. Die zurückgetretene Ministerin Christine Lambrecht (SPD) bekam ihre Entlassungsurkunde.

Anschließend sollte Pistorius im Bundestag vereidigt werden. Unmittelbar darauf will der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, den neuen Minister mit militärischen Ehren im Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums, empfangen.

Steinmeier wünschte Pistorius „Durchhaltevermögen, gutes Gelingen und eine glückliche Hand“. Pistorius übernehme das Ministeramt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr gekannt habe, und müsse direkt loslegen. „Für all die kommenden Herausforderungen und notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung.“ Dass Pistorius all das habe, habe er in anderen anspruchsvollen politischen Ämtern gezeigt, sagte Steinmeier.

Zum Eingewöhnen in sein neues Amt bleibt dem Sozialdemokraten kaum Zeit. Unmittelbar nach der Übernahme der Amtsgeschäfte trifft er sich in Berlin mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Pistorius will Bundeswehr „stark machen“ Der künftige Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius versicherte, dass er sich vor die Soldatinnen und Soldaten stellen werde. © Quelle: dpa

Im Zentrum ihres Gesprächs dürfte der Krieg in der Ukraine und die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes stehen. In den vergangenen Tagen ist der Druck auf Deutschland gewachsen, der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung zu stellen. Dafür macht sich unter anderem Polen stark. Großbritannien will der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Verfügung stellen.

Pistorius ist ein „Anpacker“

Pistorius gilt als erfahrener Sicherheitspolitiker. In Niedersachsen hat sich Pistorius im Amt des Innenministers den Ruf des Anpackers erarbeitet. Er gilt als Pragmatiker, der dort handelt, wo Bundeskanzler Olaf Scholz zögert. Dem 62-Jährigen werden schon länger Ambitionen zur Bundespolitik nachgesagt. Kurz nach der Bundestagswahl war er für das Amt des Innenministers im Gespräch.

