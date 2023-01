„100 Milliarden reichen nicht“: Pistorius fordert höheres Sondervermögen für die Bundeswehr

Verteidigungsminister will mehr Geld

Das im vergangenen Jahr beschlossene Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro ist für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nicht hoch genug angesetzt. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte der SPD-Politiker, dass der Etat angesichts der neuen Herausforderungen für die Bundeswehr nicht ausreichen würden. „Wir haben mit jedem neuen System auch neue Unterhaltungskosten“, so Pistorius. Mit jedem neuen Gerät entstünden „neue und höhere laufende Kosten“. „Die 100 Milliarden werden nicht reichen.“

Auch den regulären Etat in Höhe von rund 50 Milliarden Euro im Jahr hält Pistorius auf Dauer für zu wenig. Er gehe nicht davon aus, dass das reiche, sagte der Nachfolger von Christine Lambrecht.

Boris Pistorius kündigt Gespräche mit Rüstungsindustrie an Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister, besuchte am Donnerstag einen Truppenübungsplatz in Altengrabow. © Quelle: Reuters

Pistorius sagte weiter, dass die Bundeswehr dringend Nachschub benötige, da viel Material - Waffen und Panzer - an die Ukraine geliefert werde. Panzer würden „nicht irgendwo im Regal zum Mitnehmen“ stehen. Die Lieferzeit betrage nicht drei Wochen. „Munition wächst nicht auf Bäumen und will nur gepflückt werden“, so der SPD-Politiker.

Pistorius machte sich zudem für eine europäische Rüstungsindustrie stark, die es schaffen müsse, den Bedarf eines jeden Landes zu decken. Dazu werde „Deutschland kurzfristig nicht in der Lage sein“. Man sollte in Europa zukünftig „standardisierte Waffensysteme“ entwickeln.

Der neue Verteidigungsminister kündigte an, eng mit der Industrie zusammenarbeiten zu wollen, damit Produktionskapazitäten ausgeweitet und Lieferungen beschleunigt werden könnten. Für die kommende Woche sei ein Treffen mit der Rüstungsindustrie geplant. „Wir müssen schneller bei der Beschaffung werden“, so Pistorius.

