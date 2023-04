﻿„Da musste ein Kerl im Parka ran“

Boris Pistorius? Viele Deutsche wussten mit dem Namen nichts anzufangen, als Bundeskanzler Olaf Scholz Mitte Januar 2023 entschied, den langjährigen niedersächsischen Innenminister zum Bundesverteidigungsminister zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein bisschen überrascht waren damals sogar manche, die Pistorius durchaus einsortieren konnten. Ein Innenpolitiker soll plötzlich für äußere Sicherheit sorgen? Ein Sozialdemokrat, der einst als Oberbürgermeister von Osnabrück gestartet ist, soll helfen, ganz Deutschland durch eine Weltkrise zu führen?

„Besetzung aus der B-Mannschaft“

„Das ist eindeutig eine Besetzung aus der B-Mannschaft“, lästerte der in der CDU/CSU-Fraktion für Außen- und Sicherheitspolitik zuständige Johann Wadephul in einem Fernsehinterview. Pistorius fehle es an internationaler Erfahrung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen aber, nach rund 100 Tagen, sind alle Vorbehalte dieser Art in sich zusammengefallen. Pistorius wurde in der Berliner Szene nicht nur akzeptiert – er ist ihr neuer Star: Im Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen grüßt der angebliche Provinzler als beliebtester deutscher Politiker vom Siegertreppchen.

Pistorius bundesweit auf Platz eins: Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen vom 21. April 2023. © Quelle: ZDF / screenshot

„Bei Pistorius fühlen sich die Deutschen gut aufgehoben, schon von seinem Typ her“, sagt Matthias Jung, Chef der Forschungsgruppe Wahlen. „Er kommt vielleicht etwas altmodisch daher, wirkt aber pragmatisch und sachorientiert, ein Anpacker.“ Damit bediene der neue Verteidigungsminister die in der angespannten Weltlage gewachsene Sehnsucht vieler Menschen nach Sicherheit und Entscheidungsbereitschaft.

Ähnlich sieht es eine einflussreiche Sozialdemokratin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. In parteiinternen Runden hatte sie, in zögernder Abkehr von jahrzehntealten feierlichen Vorsätzen zur Frauenquote, dafür geworben, den nach dem Abgang der Sozialdemokratin Christine Lambrecht frei gewordenen Posten im Verteidigungsministerium mit einem Mann zu besetzen: „Da musste jetzt einfach mal ein Kerl im Parka ran.“

„Die Berufung von Pistorius ist eine der besten Personalentscheidungen, die Bundeskanzler Scholz je getroffen hat“, urteilt der frühere SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel, Außenminister und Vizekanzler bis 2018. Fachlich wie charakterlich biete Pistorius ein Vorbild: „Er löst ein Problem, um das Problem zu lösen, nicht um sich zu profilieren“, sagt Gabriel und unkt: „So etwas gibt es ja heute kaum noch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er löst ein Problem, um das Problem zu lösen, nicht um sich zu profilieren. Sigmar Gabriel, früherer SPD-Bundesvorsitzender, Außenminister und Vizekanzler

Hier und da ist von einem möglichen „Helmut-Schmidt-Effekt“ die Rede. Pistorius, so ist aus der SPD zu hören, könne die in Umfragen auf unter 20 Prozent abgerutschte Bundespartei vielleicht wieder für konservativere Wählerinnen und Wähler etwas attraktiver machen.

Tatsächlich gibt es Parallelen. Auch Schmidt startete einst im Ressort Inneres auf Landesebene; unvergessen ist seine hemdsärmelige Art der Führung als Hamburger Innensenator bei der Sturmflut von 1962. Auch Schmidt wurde später Bundesverteidigungsminister. Über beide seufzten Wählerinnen und Wähler der Union: „Guter Mann, nur leider in der falschen Partei.“

Aber würde Pistorius es auch – wie Schmidt im Jahr 1974 – wagen, nach dem Job des Kanzlers zu greifen? Die heutigen SPD-Granden winken ab: Dazu sei Pistorius machtpolitisch nicht in der Lage. Außerdem wolle und müsse der 63-Jährige „nichts mehr werden“. Der Job im Verteidigungsministerium sei bereits eine wunderbare Abrundung seines Lebenslaufs. Hätte Scholz den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (45) ins Kabinett berufen, wäre alles sehr viel komplizierter geworden.

Die Uniformierten rücken zusammen

Keine Gefahr also für Scholz? „Boris ist loyal, der kann auch zweite Reihe“, sagt ein Beamter aus dem niedersächsischen Innenministerium, der mit Pistorius zehn Jahre lang zusammengearbeitet hat. Interna aus jener Zeit möchte der Ministeriale nicht ausplaudern, vorsichtshalber soll sein Name unerwähnt bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Boris ist loyal, der kann auch zweite Reihe.

Eines, sagt der Beamte nach einiger Zeit, dürfe man getrost schreiben: „Boris ist ein toller Chef.“ Das habe nicht nur der engste Umkreis im Ministerium so gesehen, sondern auch die breite Mehrheit der 19.500 Polizistinnen und Polizisten im Land, die unter seinem Kommando standen.

Wie aber erklärt sich das Pistorius-Phänomen, dieses emotionale Zusammenrücken der bewaffneten Uniformierten um ihren Minister – das jetzt auch aus der Bundeswehr berichtet wird?

Es gehe um Teamgeist, sagt der Beamte. Den dürfe man der Truppe nicht nur predigen, sondern man müsse ihn vorleben, auch und gerade ganz oben, an der Spitze eines großen Hauses. Pistorius schaffe das.

Führen durch Freundschaft – geht das?

Zur Methode Pistorius gehörte es, ein Team zu bilden, auf das er sich blind verlassen konnte, bei allen Themen, rund um die Uhr. „Wir haben uns in diesem Kreis nicht als Untergebene gefühlt, eher wie Freunde“, erzählt der Beamte aus Niedersachsen, der aus familiären Gründen nicht mit Pistorius nach Berlin ging. „Und diese Freundschaft spürt man, so seltsam das klingt, bis heute, wenn man ihn trifft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Führen durch Freundschaft: Geht so etwas überhaupt? Und: Ist das nicht doch irgendwie provinziell?

Pistorius schert sich nicht um Stildebatten, er setzt auf Loyalität, in brachialer Weise. Um ihn herum mussten seit seinem Amtsantritt vor 100 Tagen bereits viele Mitarbeiter, Militärs wie Zivilisten, ihre Schreibtische ausräumen, mit höflichen Worten wurden ihnen andere Verwendungen zugewiesen. An ihre Stelle treten jetzt Leute aus dem Team Boris.

Viele Neue sind alte Bekannte. Als zum Beispiel Nils Hilmer (42) Mitte März in sein neues Amt als Staatssekretär im Verteidigungsressort eingeführt wurde, sagt Pistorius vor versammelter Mannschaft: „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns gut kennen und schätzen.“ Das ist nicht übertrieben. Hilmer arbeitete für Pistorius als Krisenmanager im niedersächsischen Innenministerium und war zuvor sogar schon sein Büroleiter in Osnabrück, als Pistorius dort noch Oberbürgermeister war.

Im „Marktplatzmodus“ von Osnabrück

Wer Pistorius verstehen will, muss Osnabrück verstehen. Dass der Sozialdemokrat dort im Jahr 2006 mit 55 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt wurde, war keine Selbstverständlichkeit. Oft liegt in dieser tendenziell konservativen Stadt die Union vorn. „Er ist im wahrsten Sinne des Wortes auf traditionelle CDU-Wähler zugegangen und hat ihnen die Hände geschüttelt“, berichtet ein Wegbegleiter. Diesen stets zwischen allen Seiten vermittelnden „Marktplatzmodus“ hat Pistorius nie ganz abgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinzu kommt bei Pistorius ein besonderer Blick fürs Menschliche, der nach Meinung eines Wegbegleiters „immer schon da war, aber noch geschärft wurde, als seine Ehefrau an Krebs erkrankte“. Sabine Pistorius starb im Jahr 2015, im Alter von nur 54 Jahren.

Später hatte Pistorius, bis 2022, eine Liaison mit Doris Schröder-Köpf. Julia Schwanholz, die neue Frau an seiner Seite, ist eine sozialdemokratische Politikwissenschafterin aus Osnabrück.

Die „Glogo School of Government“

Pistorius, groß geworden als mittlerer von drei Brüdern im Osnabrücker Arbeiterviertel Schinkel, trat schon mit 16 in die SPD ein. Doch ein Linker war er nie, eher ein Realo. Geholfen haben ihm die Lehrjahre in der „Glogo School of Government“, wie es der ebenfalls aus Niedersachsen stammende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ausdrückt. Pistorius war in den frühen Neunzigerjahren persönlicher Referent von Gerhard Glogowski, einem in Fragen der inneren Sicherheit betont konservativen Sozialdemokraten, dessen Politik wenig Raum ließ für Kritik von rechts. Einen solchen Kurs steuerte Pistorius später auch selbst.

Zwar setzte er sich für Flüchtlinge mehr ein als andere. Wenn aber jemand kriminell oder radikal wurde, kannte Pistorius kein Pardon. Als erster deutscher Innenminister schob er sogenannte Gefährder aus der islamistischen Szene schon ab, bevor sie eine Straftat begangen hatten. Möglich wurde dies durch eine juristisch bis heute umstrittene harte Auslegung einer Klausel im Aufenthaltsgesetz, Paragraf 58a. Das Bundesverwaltungsgericht spielte seinerzeit mit, die Referenten im niedersächsischen Innenministerium, die das juristische Wagnis mit Skepsis gesehen hatten, atmeten auf.

Der „rote Sherrif“

„Damals konnte man erleben, wie er führt“, sagt einer, der die entscheidenden Sitzungen miterlebt hat. „Boris wollte nicht wissen, ob die Juristen ihm zuraten oder abraten, er wollte nur wissen, ob man es wagen kann – und dann hat er es gemacht.“ So festigte Pistorius seinen Ruf als „roter Sheriff“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entscheidungsbereitschaft bewies Pistorius auch, als sich am Abend des 17. November 2015 die Frage stellte, ob er das Fußball-Länderspiel Deutschland–Niederlande 90 Minuten vor Beginn abbläst und das Stadion evakuieren lässt. Die Behörden hatten Hinweise auf einen Terroranschlag. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) war aus Berlin ins Lagezentrum nach Hannover gekommen. Juristisch lag der Ball aber im Feld des Landes. Einer, der dabei war, berichtet: „Die beiden haben sich tief in die Augen gesehen, und dann sagte Pistorius: Wir evakuieren.“

„Wir evakuieren“: Im November 2015 stehen Sanitäter und Polizisten vor dem Stadion in Hannover. Nach den Terroranschlägen von Paris wurde das Spiel aus Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt, das bereits geöffnete Stadion wurde evakuiert. © Quelle: dpa

Ein dickes Lob von de Maizière

Solche Entscheidungen können, wie auch immer sie ergehen, lebensverändernd sein. Pistorius wusste: Wenn er Nein sagt zur Evakuierung und dann ein Anschlag folgt, sterben seinetwegen Menschen. Doch auch eine Kombination aus Alarm und Massenpanik könnte zu schlimmen Konsequenzen führen.

An diesem Abend ging alles gut, auch wegen der cool gebliebenen Hannoveraner. Erleichtert schickte das Pistorius-Team einen Praktikanten zu Besorgungen in Beckmanns Weinhaus, ein Restaurant in der Nähe. Wenig später saßen Pistorius und de Maizière vor einer Flasche Grappa. Der Gast aus Berlin verkündete: „Ich heiße übrigens Thomas.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich heiße übrigens Thomas“: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD, l.) und der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sitzen im November 2015 bei einer Pressekonferenz zum Fußball-Länderspiel Deutschland–Niederlande im Innenministerium in Hannover. © Quelle: dpa

Besetzung aus der B-Mannschaft? Diese Kritik aus seiner Partei an Pistorius fand de Maizière falsch. Leute, die Politik als Dienst an der Gemeinschaft verstehen und hinter den Kulissen Krisen meistern, haben bei ihm einen Stein im Brett, Parteizugehörigkeit hin oder her. Er selbst hat so etwas jahrelang gemacht, als Innen-, Verteidigungs- und Kanzleramtsminister. Dem Bundestag gehört de Maizière nicht mehr an. Aber für alle, die wissen wollen, was de Maizière von Pistorius hält, gibt es eine klare Antwort: „Das ist ein Mann mit geradem Charakter, Herz und Verstand.“