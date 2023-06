Im Schatten von Wagner-Aufstand und Ukraine-Krieg: Was Boris Pistorius in Litauen will

Berlin. Der Verteidigungsminister besteigt am Montagmorgen in Berlin ein Flugzeug der Luftwaffe. Boris Pistorius‘ Ziel ist Litauen. Anfang März war er schon mal da. Es war die erste Auslandsreise des SPD-Politikers in seinem neuen Amt – wenn man von einer Reise in die Ukraine absieht.

Der Fokus auf das kleine Land im Baltikum, dessen Hauptstadt Vilnius 200 Kilometer von der belarussischen Hauptstadt Minsk entfernt liegt, hat seinen Grund. Litauen, das eine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad hat, fühlt sich von Russland bedroht, seit dem Angriff auf die Ukraine erst recht.

Als Reaktion auf die russische Invasion hatte die Bundesregierung im Juni 2022 zugesagt, eine Kampftruppenbrigade mit etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten für die Verteidigung Litauens im Fall eines Angriffs bereitzuhalten. Pistorius besuchte eine Bundeswehrübung in Pabrade. In einem Waldgebiet trainierten Infanteristen tagelang ein Gefecht – bei Schnee und eisigen Temperaturen.

Litauens Staatspräsident: „Wir brauchen eine Luft- und Raketenabwehr“

Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas erklärte anschließend: „Deutschland ist ein besonders wichtiger Partner Litauens.“ Und er fuhr fort: „Litauen strebt nach einer dauerhaften Präsenz der deutschen Brigade in Litauen.“ Sein deutscher Kollege erwiderte, letztlich sei entscheidend, „was die Nato für richtig und geboten hält“. 5000 Soldaten dauerhaft nach Litauen zu entsenden, das erfordere umfangreiche Baumaßnahmen, so der Minister, und müsse daher „sorgfältig abgewogen werden“.

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda drang Ende Mai bei einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann ebenfalls auf mehr Engagement. „Das ist eine Frontlinie, die sehr stark sein muss. Wir brauchen eine Luft- und Raketenabwehr und eine größere Präsenz der verbündeten Streitkräfte in der Region“, sagte er und meinte in erster Linie Deutschland. Litauen sei „seinerseits bereit, alles zu tun, damit sich die deutschen Truppen bei uns zu Hause fühlen“.

Tatsächlich gab es in Litauen bis zuletzt nur einen Gefechtsstand, der mit rund 20 Soldaten besetzt ist und Waffen sowie Material im Land vorhalten soll. Ferner gehören 760 weitere deutsche Soldaten einem von der Bundeswehr geführten Nato-Kampfverband in Litauen an. Die anderen Soldaten werden bei Bedarf eingeflogen, sind also nicht ständig anwesend.

Geht es nun um den abgebrochenen Aufstand der Söldnertruppe Wagner?

Pistorius fährt am Montag wieder nach Pabrade – und schaut sich erneut eine Übung an, diesmal eine mit der litauischen Armee. Bei dem Manöver „Griffin Storm“, für das 1000 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 „Vorpommern“ nach Litauen verlegt wurden, wird die Verteidigung der Nato-Ostflanke trainiert. Allerdings sind nun auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Nauseda und Anusauskas dabei. Vorher kommen Pistorius und Anusauskas in Vilnius zu einem Gespräch zusammen.

Dabei dürfte die Lage in Russland nach dem abgebrochenen Aufstand der Söldnertruppe Wagner ebenso zur Sprache kommen wie der Nato-Gipfel, der in knapp drei Wochen in Vilnius stattfindet. Ein Hauptthema wird dabei wiederum das Verhältnis der Ukraine zur Nato sein. Ein Beitritt kommt, solange Krieg herrscht, unverändert nicht in Betracht. Eine noch engere Kooperation hingegen sehr wohl. Schließlich ist die Ukraine ohne das westliche Militärbündnis längst völlig aufgeschmissen.

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses fordert Klarheit

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Henning Otte (CDU), forderte von Pistorius unterdessen Klarheit, was die Stärke der Truppe und ihre Präsenz angeht. „Es ist ein Zeichen der Verbundenheit Deutschlands mit Litauen, dass der Minister das Baltikum in dieser sicherheitspolitisch schwierigen Phase besucht“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Erwartungshaltung Litauens gegenüber Deutschland ist hoch.“ Otte fügte hinzu: „Pistorius muss jetzt klarstellen, zu welcher Zeit und in welcher Stärke die zugesagte Brigade Deutschlands aufgestellt werden soll.“