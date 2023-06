„Strategischen Partnerschaft“.

Pistorius will militärische Zusammenarbeit mit Indien vertiefen

Indien, Neu Delhi: Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, wartet auf den Beginn eines Interviews in der Sunder Nursery. Unter anderem möchte der Minister mit Vertretern der Atommacht Indien über die zukünftige militärpolitische Zusammenarbeit sprechen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will die militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien vertiefen. In einem Interview sprach er von einer „strategischen Partnerschaft“. Indien sei „einer der wichtigsten Partner überhaupt in der Region“, sagte Pistorius - unabhängig von der Haltung des Landes zu Russland.