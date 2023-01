„Einer unserer Besten“: So reagiert die Politik auf den neuen Verteidigungsminister

Der SPD-Politiker Boris Pistorius soll nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ihr Nachfolger werden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will die Personalie an diesem Dienstag offiziell verkünden. Die Reaktionen aus der Politik auf die Ernennung des neuen Verteidigungsministers fallen beinahe durchweg positiv aus. Die oppositionelle Union kritisiert die Entscheidung des Bundeskanzlers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scholz selbst hat den künftigen Verteidigungsminister Boris Pistorius als „herausragenden Politiker unseres Landes“ bezeichnet. „Pistorius ist ein äußerst erfahrener Politiker, der verwaltungserprobt ist, sich seit Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt und mit seiner Kompetenz, seiner Durchsetzungsfähigkeit und seinem großen Herzen genau die richtige Person ist, um die Bundeswehr durch diese Zeitenwende zu führen“, erklärte der Kanzler am Dienstag in Berlin.

Wie viel Geld steht Lambrecht nach ihrem Rücktritt zu? Nach dem Rücktritt wird Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nicht mittellos dastehen. Wie viel Geld steht der SPD-Politikerin zu? © Quelle: dpa

Lindner freut sich auf gute Zusammenarbeit mit Pistorius

Finanzminister Christian Lindner hat dem bisherigen niedersächsischen Innenpolitiker Pistorius zu seinem neuen Amt als Verteidigungsminister gratuliert. In einem Tweet sprach der FDP-Chef am Dienstag von seinem „neuen Kabinettskollegen Boris Pistorius“. „Vor allem mit der Umsetzung des Sondervermögens liegt eine große Aufgabe vor uns“, schrieb er. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit von Finanz- und Verteidigungsministerium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Boris Pistorius als geeignet für das neue Amt an. „Boris Pistorius ist ein sehr erfahrener Politiker, der in schwierigen Situationen über die nötige Nervenstärke verfügt“, hieß es in einer Mitteilung des Vizekanzlers am Dienstag. Er habe Pistorius immer als verbindlich und verlässlich erlebt. Der künftige Verteidigungsminister übernehme das Amt in sehr entscheidenden Zeiten, betonte Habeck mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Vorzeichen für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hätten sich geändert. Es seien auch kurzfristig wichtige Entscheidungen zu treffen.

FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kündigte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Verteidigungsminister an. Pistorius habe „keine Schonfrist, wir werden ihm aber konstruktiv die Hand reichen. Er wird daran gemessen werden, ob er die Belange der Truppe vertritt und dem Bundeskanzleramt und Ministerium auch Kontra geben kann“.

Barley: „Pistorius ist einer unserer Besten“

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katarina Barley (SPD) bezeichnete Pistorius als „einen der Besten“ der Sozialdemokraten. „Das hat die Bundeswehr verdient und unser Land nötig in diesen schwierigen Zeiten“, schrieb Barley auf Twitter. Sie freue sich sowohl für die Truppe als auch für ihn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

FDP-Fraktionschef Christian Dürr begrüßte die „gute Entscheidung des Bundeskanzlers“ für Boris Pistorius. Er kenne den neuen Verteidigungsminister aus seiner Zeit im niedersächsischen Landtag. „Er hat langjährige Erfahrung mit der Struktur unserer Sicherheitsbehörden, zudem war er bei der Bundeswehr“, lobte Dürr per Twitter. „Ich bin überzeugt, dass er der richtige Mann für das Amt ist.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Union: Pistorius ist eine „Besetzung aus der B-Mannschaft“

Aus der Union kommt Kritik an der Entscheidung, Boris Pistorius (SPD) zum neuen Verteidigungsminister zu berufen. „Der Bundeskanzler zeigt damit, dass er seine eigene Zeitenwende nicht ernst nimmt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul (CDU), der Deutschen Presse-Agentur.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Erneut spielen Sachkompetenz und Erfahrung mit der Bundeswehr keine Rolle“, kritisierte Wadephul. Bei der Personalie handle es sich um eine „Besetzung aus der B-Mannschaft“. Damit sei Kanzler Olaf Scholz (SPD) „eine echte Überraschung gelungen. Nur leider keine gute“.

Um die Bundeswehr voranzubringen, braucht es nach den Worten des CDU-Politikers nicht nur Geld, sondern auch Sachverstand. „Angesichts der Lage wird Boris Pistorius keine 100 Tage Einarbeitung haben können“, betonte Wadephul. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion biete dem neuen Minister die Zusammenarbeit an, werde seine Arbeit jedoch kritisch begleiten, kündigte Wadephul an.

Am Montagmorgen hatte die seit Monaten in der Kritik stehende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Lambrecht bereits am 3. Januar signalisiert haben, ihr Amt niederlegen zu wollen.

RND/dpa/sic/mdc