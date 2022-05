Dänemark versucht die Kehrtwende: „Stimmen wir nur ab, weil Krieg ist?“

Mehr als einmal hat Dänemark schon „Nej“ zur EU gesagt. In manchen Bereichen der Zusammenarbeit ist ihr Land deshalb außen vor, etwa in der Verteidigung. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine könnte sich das nun ändern.