﻿Die Türkei verliert ihre Intellektuellen – sie kommen nach Deutschland

Berlin. Ayse Celik hat bei der Präsidentenwahl in der Türkei ihre Stimme abgegeben, dann ist sie noch am selben Tag mit einem One-Way-Ticket ins Flugzeug nach Berlin gestiegen und aus ihrem Heimatland geflohen. Sie habe so einer möglichen Ausreisesperre zuvorkommen wollen, sagt die 51-Jährige. Dass türkische Behörden Regierungskritikern den Reisepass sperren, ist nicht unüblich.

„Die ganze Türkei ist heute ein Gefängnis“, beklagt Celik. Als Anwältin hat sie sich in der Türkei für die Rechte von Frauen und LGBTQ eingesetzt, das sind Themen, auf die die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan allergisch reagiert. Auch wenn sie nur ungern ins selbst erwählte Exil gegangen ist: Eine Rückkehr plant sie nicht. „Wenn ich Hoffnung für die Türkei hätte“, sagt sie, „dann wäre ich nicht gegangen.“

Die Angst ist mitgereist

Celik sitzt in einem Café in Kreuzberg, draußen regnet es in Strömen. Die Anwältin ist in Sicherheit, aber alles andere als glücklich. „Es ist eine sehr schwierige Situation“, sagt die 51-Jährige und seufzt. Am Tag zuvor hat ihre Tochter ihre Abiturprüfung in Ankara abgelegt.

Nun wartet Celik nervös darauf, dass die Tochter ebenfalls nach Berlin kommt. Sie bittet darum, diesen Artikel erst danach zu veröffentlichen, weil sie Sorge hat, dass die Behörden sonst ihr Kind an der Ausreise hindern könnten. Und sie erzählt, dass ihre Tochter auf Anraten der Eltern in der Schule verheimlicht habe, dass sie Kurdin ist und ihr Vater – Celiks Ex-Ehemann – eine Legislaturperiode für die pro-kurdische HDP im Parlament in Ankara saß.

Ihr angstgeprägtes Verhalten hat Celik auch in Berlin nicht abgelegt. Wenn sie das Wort Kurdistan sagt, dann senkt sie die Stimme, obwohl es im Café an diesem Vormittag niemanden gibt, der ihr zuhören könnte – und selbst wenn, würde es keinen kümmern.

Anwältin Ayse Celik (links) mit ihrer Mandantin Gönül Örs - einer Kölnerin, die in der Türkei wegen einer Protestaktion zu einer Haftstrafe verurteilt und zunächst festgehalten wurde, mittlerweile aber nach Deutschland zurückkehren konnte. © Quelle: picture alliance/dpa

Als Anwältin resigniert

Celik sagt, zwar laufe in der Türkei kein Verfahren gegen sie. Sie sei aber überzeugt, dass die Behörden Material gegen sie gesammelt haben. „In der Türkei gibt es keine unabhängige Justiz mehr.“ Wer gegen Erdogans islamisch-konservative AKP sei, „dem droht Gefängnis“.

In der Türkei hat Celik in der Vergangenheit prominente Fälle übernommen, 2021 verteidigte sie die Kölnerin Gönül Örs, die in einem Prozess in Istanbul wegen fragwürdigen Terrorvorwürfen angeklagt war.

Es ist unmöglich, Menschen zu helfen, egal, wie hart wir arbeiten. Die Richter und Staatsanwälte sind alle auf Linie der AKP. Ayse Celik, türkische Anwältin im Berliner Exil

Als Anwältin hat sie resigniert. „Es ist unmöglich, Menschen zu helfen, egal, wie hart wir arbeiten. Die Richter und Staatsanwälte sind alle auf Linie der AKP“, sagt sie. „Wir sind so müde. Das ist kein Leben.“ Kein Regierungskritiker in der Türkei könne vorhersehen, welches Schicksal ihn erwarte. „Vielleicht steht morgen die Polizei vor der Tür.“ Viele Menschen verließen deswegen die Türkei.

Repression ist allgegenwärtig: Türkische Polizisten verhaften Teilnehmer einer Pride-Parade in Istanbul. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Neue Welle an Zuwanderern

Celik gehört zu der wachsenden Zahl an Intellektuellen und Fachkräften aus der Türkei, die Zuflucht in Deutschland und besonders in Berlin gesucht haben. Auch die Akademikerin Tuba Inal-Celik ist Teil dieser Gruppe, die promovierte Stadtplanerin spricht von einer „neuen Welle“ an Migranten nach den Gastarbeitern, die infolge des Anwerbeabkommens mit der Türkei 1961 nach Deutschland kamen.

Die Zuzüge aus der Türkei insgesamt haben dramatisch zugenommen, was allerdings nicht nur mit der politischen Lage, sondern auch mit der Wirtschaftskrise zu tun haben dürfte.

Lag die Netto-Zuwanderung – also die Zahl der Zuzüge von Türken minus die Zahl derjenigen, die Deutschland verlassen haben – nach Angaben des Bundesinnenministerium im Jahr 2020 noch bei 9000, stieg sie 2021 auf 19.000 und im vergangenen Jahr dann auf 49.000. Die Zahl der Asyl-Erstanträge von Türken nahm in dem Zeitraum von knapp 5200 auf fast 24.000 zu. Damit liegt die Türkei – Nato-Bündnisstaat und offiziell immer noch EU-Beitrittskandidat – in dieser Kategorie an dritter Stelle hinter Syrien und Afghanistan.

Akademiker und Fachkräfte

Eine ganze Reihe Türken kommen als Fachkräfte mit beruflicher oder akademischer Ausbildung nach Deutschland und erhalten auf dieser Basis einen Aufenthaltstitel.

Nach den Statistiken im jüngsten Migrationsbericht der Bundesregierung lag die Türkei 2021 in dieser Kategorie mit 515 Menschen an dritter Stelle hinter Indien und Serbien. Bei den hochqualifizierten Fachkräften etwa im IT-Bereich erreicht die Türkei sogar Rang zwei hinter Indien – mehr als 1150 Türken reisten mit der sogenannten Blue Card ein. Das entspricht so gar nicht mehr dem Image, das die einstigen Gastarbeiter prägten, die oft keinerlei Ausbildung hatten.

„Immer mehr hochqualifizierte Menschen aus der Türkei verlassen das Land und suchen nach Perspektiven in anderen Ländern“, sagt die Bundestagsabgeordnete Serap Güler (CDU). „Die meisten von ihnen sind gut ausgebildet, sprechen mehrere Sprachen und sehen wegen der aktuell wirtschaftlichen und politischen Situation in der Türkei für sich keine Zukunft in ihrer Heimat. Das wird die Türkei noch vor große Herausforderungen stellen.“

Viele dieser Menschen würden gern in Deutschland arbeiten, sagt Güler. „Wir könnten sie allein aus Gründen des Fachkräftemangels auch gut gebrauchen. Aber die hohen bürokratischen Hürden, die langen Visaverfahren und die schlechte Anerkennung ihrer Abschlüsse sind für die meisten echte Abschreckung.“

„Wir werden nicht Teil des Verbrechens sein“

Stadtplanerin Inal-Cekic setzte sich gemeinsam mit ihrer Tochter im Juni 2016 aus Istanbul nach Berlin ab, ihr Ehemann kam später nach. Inal-Cekic hatte Anfang 2016 gemeinsam mit rund 1200 anderen Wissenschaftlern eine Petition unterschrieben, die sich gegen eine Offensive der türkischen Streitkräfte gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK richtete.

Gegen die heute 48-Jährige, die selbst aus der Kurdenmetropole Diyarbakir stammt, und andere Unterzeichner wurden Verfahren eröffnet. Als sie bereits in Berlin war, erklärte die Regierung die Reisepässe der Familie für ungültig. Erst mit einer Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts im März 2021 endeten die juristischen Probleme, seitdem hat die Familie auch wieder Pässe. In die Türkei zurückkehren will sie trotzdem nicht mehr.

Ich kann mir nicht vorstellen, dort wieder zu arbeiten, still zu sein und Regierungsentscheidungen mitzutragen. Natürlich bleiben wir hier. Tuba Inal-Celik, promovierte Stadtplanerin

Es sei eine große Erleichterung, die alternden Eltern wieder besuchen zu können, sagt Inal-Cekic. Außerdem liebe sie Istanbul. „Aber ich kann mir nicht vorstellen, dort wieder zu arbeiten, still zu sein und Regierungsentscheidungen mitzutragen. Natürlich bleiben wir hier.“ Inal-Cekic arbeitet in Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer privaten Hochschule, ihr Ehemann ist IT-Berater mit einer Blue Card.

"Natürlich bleiben wir hier“: Tuba Inal-Cekic arbeitet in Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer privaten Hochschule, ihr Ehemann ist IT-Berater mit einer Blue Card. © Quelle: Can Merey

Die türkische Gemeinde ist zweigeteilt

Inal-Cekic ist außerdem Mitbegründerin und Vorsitzende der Off-University des Vereins Organisation für den Frieden. Die Onlineuniversität wurde 2017 von Wissenschaftlern und Studenten aus der Türkei ins Leben gerufen. Zielgruppe sind bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen ermöglich wird, weiter zu lehren – und die dafür jeweils ein Semester lang 1000 Euro pro Monat erhalten. Rund 70 Akademiker aus 14 Ländern hätten die Möglichkeit bislang wahrgenommen, sagt Inal-Cekic. Mehr als 4000 Studentinnen und Studenten hätten an den rund 60 Onlinekursen auf Englisch, Deutsch und Türkisch teilgenommen.

Wenn es so etwas wie ein gutes Exil gibt, ist Berlin die beste Stadt dafür. Tuba Inal-Cecik über ihre Erfahrung in Deutschland

In Berlin sieht Inal-Cekic die Hauptstadt der türkischen Exilanten. „Wenn es so etwas wie ein gutes Exil gibt, ist Berlin die beste Stadt dafür, weil hier jeder aufgenommen wird“, sagt sie. Die türkische Gemeinde in Berlin sei allerdings zweigeteilt: In Erdogan-Anhänger und Regierungskritiker.

Sie vermeide es, in türkischen Supermärkten einzukaufen, bei denen sie wisse, dass die Besitzer Erdogan unterstützten. Wenn sie in ein Taxi steige, könne sie oft schon an religiösen Symbolen im Wagen, am Radiosender oder sogar am Bart erkennen, ob es sich um einen Anhänger des Präsidenten handele. Sie vermeide dann Diskussionen. „Aber mein Ehemann fragt den Fahrer dann schon mal, warum gehst du nicht zurück, wenn du denkst, dass es in der Türkei so großartig ist?“

„Warum gehst du nicht zurück, wenn du denkst, dass es in der Türkei so großartig ist?“: Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan feiern im Berliner Bezirk Kreuzberg dessen Wiederwahl Ende 2024. © Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die türkische Regierung kümmert der Brain Drain nicht

Seit dem erneuten Wahlsieg Erdogans Ende Mai schrieben ihr viele Akademiker aus der Türkei, dass es nun an der Zeit sei, das Land zu verlassen, sagt Inal-Cekic. Dass die Türkei Tausende Fachkräfte verliere, kümmere die Regierung nicht. „Die meisten Menschen, die gehen, sind wirklich gut in ihrem Job.“

Nicht nur das: Oftmals seien sie auch auf Kosten des türkischen Steuerzahlers ausgebildet worden. Tragisch sei, dass sie in Ländern wie Deutschland dann oftmals unterhalb ihrer Möglichkeiten arbeiteten, weil sie etwa an der Sprache scheiterten.

Neustart auf niedrigerem Niveau

Zeynep Yilmaz musste als Ärztin ganz von vorne anfangen, als sie 2018 mit ihrem Ehemann – einem Bauingenieur – und den beiden Töchtern von Istanbul aus nach Deutschland kam. Zeynep Yilmaz heißt nicht wirklich so, ihren Namen und ihren Wohnort möchte sie aus Angst vor Repressalien gegen ihre Angehörigen in der Türkei nicht veröffentlicht sehen.

In der Türkei war ich seit 2006 Fachärztin, hier musste ich als Hospitantin beginnen. Zeynep Yilmaz, Ärztin

Das türkische Diplom der Medizinerin wurde in Deutschland nicht anerkannt. „In der Türkei war ich seit 2006 Fachärztin, hier musste ich als Hospitantin beginnen“, erinnert sich die 47-Jährige. „Ich war so traurig.“ 2019 habe sie dank der Unterstützung ihres Chefs als Assistenzärztin anfangen können, im Jahr darauf habe sie ihre deutsche Facharztprüfung abgelegt. Jetzt ist sie wieder Intensivmedizinerin und Anästhesistin – und Oberärztin. Ihr Ehemann arbeitet bei einem Bauunternehmen.

Yilmaz sagt, sie habe keine politischen Probleme in der Türkei gehabt. „Aber die politische Situation unter Erdogan hat uns gestört“, sagt sie. „Wir wollten nicht, dass unsere Kinder in diesem Klima aufwachsen.“ Die immer schlechteren Arbeitsbedingungen für Ärzte in der Türkei hätten ihr Übriges zur Entscheidung für Deutschland beigetragen. „Es war richtig heftig, alles zurückzulassen. Aber wir haben es keinen Tag bereut.“

„80 Prozent der Ärzte wollen raus“

Jeden Tag bekomme sie Anrufe von Ärzten, Pflegekräften oder Ingenieuren aus der Türkei, die fragten, wie sie nach Deutschland kommen könnten. „Ich glaube, 80 Prozent der Ärzte in der Türkei wollen raus“, sagt Yilmaz. „So viele kompetente Leute gehen. Erdogan glaubt, er bekommt Ersatz aus Syrien, Afghanistan oder Aserbeidschan. Er kann sich gerne von diesen Ärzten behandeln lassen.“

Yilmaz fliegt vier- bis fünfmal im Jahr in die Türkei, wo ihre Eltern und Geschwister leben. Auf absehbare Zeit will sie dort aber nicht mehr leben. „Vielleicht kehre ich zum Sterben in die Heimat zurück“, sagt sie. „Wer weiß, was kommt. Aber bis dahin sind wir hier glücklich.“