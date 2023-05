﻿Was der Wahlkrimi im brandenburgischen Kreis Oder-Spree mit Tesla zu tun hat

Potsdam. Das war knapp: Der AfD-Kandidat für den Landratsposten im brandenburgischen Kreis Oder-Spree hätte fast gewonnen. Nur weil die Briefwahlstimmen am Ende klar an den SPD-Kandidaten gingen, wird Rainer Galla nicht nächster Verwaltungschef in Beeskow. SPD-Mann Frank Steffen zieht ins Landratsamt ein – in der Kreisstadt, deren Bürgermeister er derzeit ist. Aber nochmal zum Mitschreiben: Ginge es allein nach den am Wahltag abgegebenen Stimmen, hätte Galla gewonnen: mit fast drei Prozent Unterschied. Ein Kommentar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Landkreispolitik zwischen Erkner und Eisenhüttenstadt ist über die Grenzen von Oder-Spree hinaus von Interesse: Die AfD hätte um ein Haar den ersten Landratsposten in der Republik erobert. Für die Partei wäre das ein riesiger Erfolg gewesen. Nun wurde es wieder nichts, aber die AfD kam ihrem Ziel viel näher als zuletzt noch in Cottbus.

Die Tesla-Erfolgsgeschichte könnte politisch nicht mehr bis 2024 tragen

Ausgerechnet im Tesla-Wahlkreis, also dort, wo die SPD-geführte Landesregierung ihre mantraartig vorgetragene Erfolgsgeschichte vom Wirtschaftswunderland Brandenburg verortet, hat die Partei von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sich fast eine blutige Nase geholt. Das ist eine deutliche Warnung an den SPD-Chef und seine Partei. Einiges spricht für folgende Annahme: Die Tesla-Ansiedlung trägt als Story nicht mehr für den Landtagswahlkampf 2024.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die mehr als 10.000 Jobs und der Aufschwung der Region – das alles lässt sich nicht in politische Dankbarkeit ummünzen. Die alte Wahrheit gilt: In Wahlen wird über die Zukunft entschieden, nicht über die Vergangenheit.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Außerdem hat die SPD derart Tesla- und wirtschaftsfreundlich alle Umweltbedenken beiseite gewischt, dass ihr das in Teilen der Wählerschaft im betroffenen Kreis übelgenommen wird. Interessant dürfte die Frage sein, wie viele Sympathisanten von BVB/Freien Wählern ihr Kreuzchen beim AfD-Kandidaten gemacht haben. Denn beide hatten einen Anti-Tesla-Kurs gefahren. BVB/Freie Wähler hatten jedenfalls keine Wahlempfehlung abgegeben.

Menschen können sich auch in einer Boom-Region abgehängt fühlen

Vielleicht müssen die Strategen in den Wahlzentralen auch die Erkenntnis sacken lassen, dass sich Menschen selbst in einer Region, die wirtschaftlich einen Boom erlebt, abgehängt oder anderweitig übersehen fühlen können.

Sollte die SPD im Landtagswahlkampf 2024 ihren Hit „Alle für Woidke – oder die AfD gewinnt“ aus dem Wahlkampf 2019 neu auflegen wollen, sollte sie gewarnt sein: Es könnten nicht mehr alle mitziehen. Zumal auch die CDU in Oder-Spree keine Wahlempfehlung ausgesprochen hatte. Wie knapp es werden kann, zeigte der Wahlkrimi von Beeskow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deshalb liegen die Nerven gerade bei den Sozialdemokraten bloß. Auf Twitter verwendete der SPD-Landesverband am Montag die Formulierung, CDU und BVB/Freie Wähler hätten sich fast zu „Steigbügelhaltern“ für den AfD-Mann gemacht – den Ausdruck kennt man eher aus Analysen zur Weimarer Republik. Und der Generalsekretär der Bundes-SPD, Kevin Kühnert, wirft den beiden Parteien vor, einen Grundkonsens unter demokratischen Parteien aufgekündigt zu haben.

Die SPD hatte viel in diese Regionalwahl investiert – und bekam Promi-Unterstützung

Die SPD hatte im Vorfeld viel investiert in die Abstimmung, die eigentlich „nur“ eine Regionalwahl war. Sie bot neben dem Ministerpräsidenten Brandenburgs auch die Regierungs-Chefin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), auf, um in einem Videobeitrag für den SPD-Kandidaten zu werben.

Zum Ergebnis des AfD-Kandidaten bleibt festzustellen: Knapp die Hälfte der Leute, die sich an jenem warmen Sonntag ins Wahllokal aufmachten, hatten keine Schwierigkeit damit, für den Vertreter einer vom Verfassungsschutz wegen Rechtsextremismus beobachteten Partei zu stimmen. Gerade debattiert die Republik darüber, ob Brandenburg wieder in die 1990er-Jahre zurückfällt – weil eine Schulklasse aus Berlin in Heidesee bepöbelt und vertrieben wurde und Lehrer in Burg (Spreewald) einen anonymen Brandbrief zur Dominanz rechter Schüler in ihren Klassen verfassten. Der Wahlsonntag von Beeskow dürfte die Debatte über das politische Klima zwischen Elbe und Oder nicht gerade entschärfen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.