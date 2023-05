Erstmals ein Landrat von der AfD? „Brandenburger sind für Überraschungen gut“

Professor Botsch, am Sonntag heißt es bei der Stichwahl zur Landratswahl im Landkreis Oder-Spree SPD gegen AfD. Erstmals könnte ein AfD-Kandidat in Deutschland Landrat werden. Während sein SPD-Konkurrent im ersten Wahlgang 22,5 Prozent auf sich vereinte, konnte Rainer Galla, ein früherer Polizist aus dem Ruhrgebiet, der erst seit 2019 in Brandenburg lebt, 24,8 Prozent holen. Ist das Einheimischsein nicht mehr relevant für eine Kommunalwahl?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es kommt bei den AfD-Wahlerfolgen bislang kaum auf die Person des Kandidaten oder der Kandidatin an. Die AfD mobilisiert zurzeit ihren Wählersockel stabil, egal, wen sie aufstellt.

Bei einer Bürgermeisterwahl in Tauche im Südwesten des Landkreises konnte Galla 2021 gerade mal 4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, jetzt fast 25 Prozent. Wie ist dieser Erfolg quasi aus dem Nichts zu erklären – im sogenannten Tesla-Kreis, der ja nicht gerade als Verzweiflungsecke in Deutschland gilt?

Es ist kein Erfolg aus dem Nichts. 25 Prozent sind im Augenblick das Wählerpotenzial der AfD in Brandenburg. Dieses Potenzial hat Herr Galla mühelos ausgeschöpft, damit war zu rechnen. Da es mehrere Gegenkandidatinnen und Gegenkandidaten gab, sind die demokratischen Stimmen gesplittet gewesen, und so wurde die AfD „stärkste Kraft“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Partei völlig isoliert Thüringen: Höcke will zumindest indirekte AfD-Regierungsbeteiligung

Zur rot-blauen Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl in Cottbus hatte 2022 eine Allianz aller demokratischen Parteien zur Wahl des SPD-Kandidaten aufgerufen und einen AfD-Bürgermeister verhindert. Was wird am Sonntag im Landkreis Oder-Spree passieren?

Die AfD wird sich bemühen müssen, darüber hinaus Stimmen zu mobilisieren, was durchaus eine Herausforderung ist. Bedauerlicherweise konnten sich nicht alle demokratischen Parteien entschließen, eine klare Wahlempfehlung abzugeben. Dennoch ist die Hürde für die AfD, die nach wie vor die unbeliebteste Partei im Land ist, hoch.

„Mancher dieser Wähler hat noch nie eine demokratische Partei gewählt“

Sind die 24,8 Prozent für die AfD bei der Erstwahl ein Rechtsrutsch oder sind das vornehmlich Angst- und Sorgenwähler?

Beides schließt sich erfahrungsgemäß nicht aus. Bei Nachwahlbefragungen haben Wählerinnen und Wähler Protest als starkes Motiv bestätigt, wenn man sie aber genauer nach ihren Grundhaltungen und einzelnen politischen Positionen befragt, ergibt sich gleichzeitig eine hohe Überschneidung mit der AfD-Programmatik und AfD-Propaganda.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was heißt das?

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass ein bedeutender Anteil der Wählerschaft in Ostdeutschland seit vielen Wahlen keine demokratische Partei gewählt hat – und entweder gar nicht zur Wahl ging oder Rechtsaußenparteien wählte. Mancher dieser Wähler – und zu einem Drittel ja auch Wählerinnen – hat noch nie eine demokratische Partei gewählt. In absoluten Zahlen ist diese Wählergruppe in Brandenburg seit Jahren ziemlich stabil und geschlossen geblieben, relativ steigt aber ihr Anteil an der Wählerschaft im selben Maße, wie die älteren Wählergruppen fortfallen – und diese sind zuletzt am resistentesten gewesen gegenüber den rechtspopulistischen Versuchungen.

„In AfD-Hochburgen könnte es bald direkt gewählte Bürgermeister und Landräte geben, die von der AfD gestellt werden“

Muss man sich also darauf einstellen, dass ein Vordringen der AfD in kommunale und regionale Spitzenämter bald Normalität wird?

Wo hat die AfD Personen in politisch verantwortliche Führungsämter gebracht? Wo stellt sie einen Bürgermeister, eine Landrätin? In ganz wenigen Einzelfällen – mir fällt im Augenblick nur ein einziger, und außerhalb Brandenburgs, ein – kann sie ehrenamtliche Ortsvorsteher stellen. Aber es ist richtig: Das muss nicht unbedingt so bleiben. In AfD-Hochburgen könnte es bald direkt gewählte Bürgermeister und Landräte geben, die von der AfD gestellt werden. Die meines Erachtens nicht sehr glückliche Entscheidung, die kommunale Verwaltungsspitze vom Repräsentativorgan – der Stadtverordnetenversammlung oder dem Kreistag – zu entkoppeln und durch Direktwahl zu bestimmen, bietet hier die Grundlage für erfolgreiche Kampagnen. Das gilt vor allem, wenn ein demokratischer Bewerber in der Öffentlichkeit besonders unpopulär ist. Nur ist ja die Frage, was die AfD dann aus diesen Erfolgen macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie hat nicht eben den Ruf konstruktiven Mitgestaltens.

In den Kommunalvertretungen hat die Partei eine sehr schlechte Performanz. Sie verhindert und verzögert wichtige Entscheidungsprozesse, stört die kommunale Selbstverwaltung teilweise massiv oder glänzt durch Abwesenheit. Ihr oftmals aggressives Auftreten bei gleichzeitiger Verweigerung, sich in Gegenstände ernsthaft einzuarbeiten, ermüdet und frustriert die übrigen Kommunalvertreterinnen und ‑vertreter, die ja in der Regel ehrenamtlich für ihre Kommune engagiert sind. Für die Qualifikation und Schulung dieser Ebene stellt die AfD kaum Ressourcen zur Verfügung. So ist auch nicht zu erkennen, dass sie Personal spezifisch auf die Aufgaben einer kommunalen Verwaltungsführung vorbereitet. Auch hier macht sie den Eindruck „organisierter Verantwortungslosigkeit“. Man will sich gar nicht vorstellen, was in einer Kommune los wäre, wenn die AfD tatsächlich mal die Verwaltungsspitze stellt.

„Die AfD ist die unbeliebteste Partei in Deutschland“

Hat die Beobachtung als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz bei kommunalen und regionalen Wahlen keine Bedeutung mehr für die Wähler?

Doch, das spielt eine Rolle. Nach wie vor ist die AfD, wie gesagt, die unbeliebteste Partei in Deutschland, und das hängt mit ihrem offen rechtsextremen Kurs zusammen. In anderen europäischen Ländern haben sich die Rechtsaußenparteien gemäßigt, professionalisiert – und sind so in echte Machtpositionen gekommen, sogar in alten Demokratien wie in Skandinavien. Aber es ist nun einmal in die AfD eingeschrieben: Sie geht den Weg einer stetigen Radikalisierung. Gerade in Brandenburg ist das wohl nicht mehr umkehrbar.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie stark ist das Wählerpotenzial für die AfD generell?

In den letzten Wahlen ist es der brandenburgischen AfD erfolgreich gelungen, zwischen 20 und 25 Prozent der abgegebenen Stimmen zu erzielen, das dürfte in etwa 15 Prozent der Wählerinnen und Wähler entsprechen. Regional können die Werte deutlich höher liegen, prozentual kann sich der Anteil deutlich verschieben. Derzeit scheint mir die AfD gleichwohl in einem Korridor festzustecken, der deutlich unterhalb der Schwelle der Sperrminorität eines Drittels liegt, mit dem sich beispielsweise eine Verfassungsänderung verhindern lässt. Das heißt, wenn sie im parlamentarischen Regierungssystem Macht ausüben will, ist die AfD auf Bündnispartner angewiesen – und die findet sie derzeit jenseits der kommunalen Ebene kaum. Schon wegen ihrer verantwortungslosen Haltung zu Russland und Europa.

Und wie wird die Stichwahl am Sonntag Ihrer Meinung nach ausgehen?

Das konkrete Ergebnis ist natürlich immer abhängig von der Wahlbeteiligung, der Mobilisierung der demokratischen Mitbewerberinnen und ‑bewerber und von aktuellen Gelegenheitsstrukturen. Und vergessen Sie nicht, dass die Brandenburger, überhaupt die ostdeutschen Wählerinnen und Wähler oft für Überraschungen gut sind. Wer sich hier auf ein sicheres Stammwähler­potenzial verlassen will, kann ein Wunder erleben – und das muss nicht notwendig immer „blau“ sein.

„Die AfD macht den Eindruck ,organisierter Verantwortungslosigkeit‘“, sagt Politikwissenschaftler Gideon Botsch, Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus. © Quelle: picture alliance/dpa/AFP/POOL

Gideon Botsch (geboren 1970 in Berlin) ist außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam. Außerdem ist Botsch Leiter der Emil-Julius-Gubel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam. Er ist Mitglied der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW), der Gesellschaft für Geistesgeschichte (GGG) und im Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands (VHHD). Zu seinen Buchveröffentlichungen zählen „Die extreme Rechte in der Bundesrepublik 1949 bis heute“ (2012), „Wahre Demokratie und Volksgemeinschaft – Ideologie und Programmatik der NPD und ihres rechtsextremen Umfelds“ (2017) und „Rechtsparteien in Brandenburg – zwischen Wahlalternative und Neonazismus 1990–2020“ (2021, als Herausgeber mit Christoph Schulze).