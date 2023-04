﻿Brandenburgs Bildungsministerin tritt zurück: Das sind die Gründe

Potsdam. Eigentlich hätte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Montag einen Wohlfühltermin gehabt. Um 11.30 Uhr sollte die SPD-Politikerin eine Vernissage im Bildungsministerium eröffnen, mit Bildern, die in Kitas entstanden sind. Ein Termin, der nicht wehtut. Einer, bei dem die schweren Themen der letzten Wochen und Monate – Lehrermangel, Stundenkürzung, die gescheiterte Kita-Reform, das Abrutschen im nationalen Bildungsvergleich, kurzum die ganze Brandenburger Bildungsmisere mal keine Rolle spielen würde. Doch zu diesem Termin kam es nicht mehr.

Überraschend hat Ernst am Montagvormittag ihren Rücktritt eingereicht und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) um Entlassung gebeten. So lautet zumindest die offizielle Darstellung der Potsdamer Staatskanzlei. Woidke akzeptierte den Rücktritt. Die sonst übliche Suche nach einer Neubesetzung, ein Vakuum an der Ministeriumsspitze, gab es diesmal nicht. Mit Steffen Freiberg übernimmt der bisherige Bildungsstaatssekretär die Nachfolge und damit für gut ein Jahr das Amt, ehe im kommenden Jahr in Brandenburg gewählt wird.

Britta Ernst: Ministerin in der Dauerkritik

Kein Kabinettsmitglied stand in den vergangenen Monaten so stark in der Kritik wie Britta Ernst. Sie hat es mit ihrer Politik, mit ihrer Art zu kommunizieren, geschafft, dass praktisch alle auf die Barrikaden gehen. Eltern, Schüler, Lehrer, die Beschäftigten in den Kitas, die Kommunen. Selbst innerhalb der SPD-Fraktion war zuletzt der Rückhalt für die 62-Jährige geschwunden. Und das heißt in Brandenburg etwas.

Im politischen Potsdam kursierte schon seit längerem ein Gedankenspiel. Würde Woidke die zum Dauerproblem gewordene Ministerin entlassen, wenn es hart auf hart kommt? Wohl nicht, so die Antwort, denn auch wenn Britta Ernst gewiss nicht im Schatten ihres Ehemannes Olaf Scholz (SPD) steht, so ist sie dennoch die Ehefrau des Bundeskanzlers. Woidke würde keine Boulevard-Schlagzeile provozieren wollen: „Ministerpräsident feuert Kanzler-Gattin.“

Indem Britta Ernst nun von sich aus ihren Rücktritt anbot, hat sie Woidke in gewisser Weise eine Brücke gebaut. Zwar gab es keinen konkreten Anlass für einen Rücktritt. Aber Ernst hat mit ihrem Ministerium so viele Probleme zu bewältigen, dass sie selbst zur Problemministerin geworden ist.

Ex-Ministerin Ernst: Viele Probleme hat sie geerbt

Ernst hatte das Amt 2017 übernommen und damit eine ganze Menge an Problemen. Die Inklusion, das gemeinsame Lernen, war etwa vor zehn Jahren groß angekündigt, aber nie richtig umgesetzt worden in Brandenburg. An den Schulen, insbesondere auf dem Land, zeichnete sich ein Lehrermangel ab, die Brandenburger Schülerinnen und Schüler fielen in nationalen Vergleichstets in den Fächern Deutsch und Mathematik durch, und die Eltern klagten über eine massive Ungerechtigkeit bei den Kita-Beiträgen.

Vieles davon nahm die Ministerin im Gegensatz zu ihren Amtsvorgängern in Angriff. So zum Beispiel das als kaum reformierbar geltende, ungeheuer komplizierte Brandenburger Kita-Gesetz. Ernst schob den Reformprozess unter breiter Beteiligung an. Doch im vorigen Jahr zogen sich die Kommunen zurück. Die Reform platzte – und damit eines der wichtigsten Vorhaben im Bildungsbereich.

Problem von Britta Ernst: Lehrermangel, Kita-Reform, Bildungsmisere

Unterdessen spitzte sich der Lehrermangel immer weiter zu und Brandenburgs Viertklässler fielen im nationalen Bildungsvergleich IQB-Trend noch weiter zurück. Brandenburg stand plötzlich als Land der Bildungsverlierer da.

Zum Verhängnis wurde ihr aber letztlich der Plan, 200 Lehrerstellen in Schulsozialarbeiterstellen umzuwandeln. Der Plan ist aus der Not heraus geboren und sehr kompliziert. Ernst verteidigte ihn unermüdlich. Aber in der Öffentlichkeit blieb das Signal: Ernst nimmt den Grundschulen, den Ganztagsschulen, den Schulen des gemeinsamen Lernens Personal weg. Es ist ein verheerendes Signal, das selbst die Parteifreunde von Ernst nicht mehr schönreden konnten. Ernst hielt aber an diesem Plan fest – trotz der lauter werdenden Kritik aus den eigenen Reihen.

Ministerin Ernst und ihr Ministerium haben viele Entscheidungen denkbar schlecht kommuniziert – manchmal nämlich überhaupt nicht. So geschehen während der Corona-Krise, so geschehen bei den 200 Lehrerstellen, die umgewandelt werden sollten.

Ministerin Ernst hat umstrittene Entscheidungen oft schlecht bis gar nicht kommuniziert

Der Eingriff in die Unterrichtsplanung für das kommende Schuljahr traf die Schulen vollkommen unerwartet und hat dort zu Ängsten, Unmut und sicher auch zu Missverständnissen geführt. Die entsprechenden Schreiben erreichten die Schulen Ende Februar, kurz vor einem Wochenende. Die oppositionelle Linke bekam Wind davon und ging mit ihrer Kritik an einem Sonnabend an die Öffentlichkeit. Das Ministerium hatte dem mehr als 24 Stunden nichts entgegenzusetzen und scheiterte kläglich mit dem Versuch, den Kürzungsplan nicht als Kürzung aussehen zu lassen.

Als sich Ende März der Landtag mit dem Lehrermangel beschäftigten, hagelte es nicht nur Kritik aus der Opposition an Ernst. Auch die mitregierenden Grünen und selbst die SPD-Fraktion stimmten, wenn auch weniger drastisch, mit ein in den Chor der Kritiker.

Es war der Anfang einer Absetzbewegung, die Ernst nicht verborgen blieb. Hinter vorgehaltener Hand äußerten sich Sozialdemokraten deutlicher. Ernst verkaufe sich und das Bildungsthema schlecht, habe zu spät auf Probleme reagiert, lasse die Schulen und Kitas mit der Integration von ukrainischen Kindern mehr oder weniger allein, hieß es. Und das, obwohl Bildungsgerechtigkeit zum Markenkern der Sozialdemokratie gehört.

Ministerin Ernst hat Nehmerqualitäten

Britta Ernst hat Nehmerqualitäten. Das zeigte sich in der Corona-Krise, als ihr Ressort schwerste Entscheidungen treffen musste, nämlich Schulen und Kitas zu schließen. Ernst hatte es mit Schülern, Lehrern und Eltern zu tun, die ganz unterschiedliche Erwartungen hatten, und am Ende alle irgendwie enttäuscht wurden. Sie wurde oft hart angegangen, ertrug die Kritik aber, wohl auch aus Pflichtbewusstsein.

Diese Nehmerqualitäten haben aber eine Kehrseite. Die gebürtige Hamburgerin wirkte oft stoisch und nüchtern-distanziert, wenn sie etwa erklärte, wie sie angesichts des Lehrermangels künftig den Unterricht absichern will.

In der Brandenburger SPD ist inzwischen eine mittlere Panik ausgebrochen. Laut der einer jüngsten Meinungsumfrage des Instituts Insa liegt die SPD ein gutes Jahr vor der Landtagswahl hinter der fundamental-oppositionellen AfD.

Und mit ihrer verheerenden Bilanz wäre es für die Sozialdemokraten im kommenden Jahr schwer bis unmöglich geworden, die Bildung zum Wahlkampfthema zu machen. Die Geschenke an die Wählerschaft wie die Kita-Beitragsfreiheit, die zwar verspätet, aber noch in dieser Legislaturperiode kommen wird, sind offenbar verpufft.

Dieser Artikel erschien zuerst in ähnlicher Form in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.