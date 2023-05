﻿Putins Nachtwölfe planen Party in Brandenburg neben Ukraine-Flüchtlingen

Heidesee. Die Putin-treuen Rocker des Clubs Nachtwölfe machen sich auf den Weg nach Berlin. Sie wollen am 9. Mai 2023 den russischen Tag des Sieges über Nazi-Deutschland feiern. Ein deutscher Ableger der Nachtwölfe will sein Camp in einer Ferienanlage am Ziestsee in Brandenburg aufschlagen. Nach Auskunft des Betreibers wohnen dort auch sechs Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

„Ich interessiere mich nicht für Politik“, sagt Alexandre Müller, Betreiber der Ferienanlage Ariadna in Streganz, einem Ortsteil von Heidesee im Landkreis Dahme-Spreewald. Immer wieder machten Gruppen von Motorradfahrern Rast bei ihm. Bis zu 70 Menschen könne er in seiner Anlage unterbringen. Teilweise habe er seine Häuser aber dauerhaft vermietet, so etwa an ukrainische Flüchtlinge. Von den Nachtwölfen habe er noch nie gehört, sagt Müller.

Nachtwölfe stehen auf der Sanktionsliste der EU

Der russische Rockerclub existiert bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. In Deutschland sorgen die Fahrten des Clubs zum russischen Tag des Sieges am 9. Mai immer wieder für Aufsehen. Mitglieder des Clubs sind glühende Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Club gilt als homophob und nationalistisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alexander Saldostanow, Chef und Gründer der Nachtwölfe, bezeichnet sich als „Freund“ von Putin. Er steht auf der EU-Sanktionsliste. Mitglieder des russischen Motorradvereins dürfen seit dem vergangenen Jahr nicht mehr in die EU einreisen. Trotzdem ist die Rockergruppe auch in diesem Jahr wieder zur Triumph-Ausfahrt in Moskau aufgebrochen. Nach Berlin werden sie es wohl kaum schaffen. An einigen Motorrädern soll laut der Nachrichtenagentur AFP das Z-Symbol befestigt sein. Dieses Symbol verwenden auch die russischen Truppen beim Überfall auf die Ukraine.

Deutscher Ableger der Nachtwölfe plant Party in Heidesee

In Deutschland macht man sich mit dem Zeigen des „Z“-Symbols strafbar. Das teilte das Bundesinnenministerium bereits im März 2022 mit. Nach dem Paragraf 140 des Strafgesetzbuches können hierfür bis zu drei Jahre Haft drohen.

Fans des Motorradclubs haben sich hierzulande auf Facebook zur Gruppe „Nachtwölfe Deutschland“ zusammengeschlossen. Jedes Jahr im Mai fahren sie zum russischen Tag des Sieges nach Berlin. Über Facebook hat die Gruppe auch angekündigt, sich ab 7. Mai in der Ferienanlage Ariadna in Heidesee einquartieren zu wollen. Mittlerweile ist die Anlage laut der Ankündigung ausgebucht. Die Rockergruppe ruft Anhänger nun dazu auf, sich in Hotels und auf Campingplätzen in der Nähe niederzulassen.

Der Eingang der Ferienanlage Ariadna in Heidesee. Mitglieder der Gruppe „Nachtwölfe Deutschland“ wollen hier am 9. Mai 2023 den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland feiern. © Quelle: Johannes Vetter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 9. Mai 2023 will die Gruppe eine Ausfahrt zum Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin machen. Danach soll laut der Facebook-Ankündigung in der Ferienanlage in Heidesee gefeiert werden.

Die angekündigte Tour der Putin-treuen Bikergang beschäftigt auch das Brandenburger Innenministerium. „Die angekündigte Fahrt nach Berlin wird vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Tatsache, dass die Nachwölfe sich als Unterstützer und Anhänger des russischen Präsidenten sehen, ausgesprochen kritisch gesehen“, sagt Pressesprecher Andreas Carl auf MAZ-Anfrage.

In der Ferienanlage Ariadna in Heidesee ist die EU-Flagge gehisst. Mitglieder der russischen Rockergruppe Nachtwölfe stehen auf der EU-Sanktionsliste und dürfen nicht in die EU einreisen. © Quelle: Johannes Vetter

Zu den konkret geplanten polizeilichen Maßnahmen gegen die Bikergang macht das Ministerium aus „polizeitaktischen Gründen“ keine Angaben. Carl versicherte jedoch, dass Störungen und Straftaten, wie beispielsweise das Zeigen strafbarer Symbole, konsequent unterbunden und verfolgt werden würden.

Im Camp der Nachtwölfe in Heidesee ist EU-Flagge gehisst

Camp-Betreiber Müller gibt sich gelassen. Auf dem Gelände seiner Ferienanlage ist die EU-Flagge gehisst. In einem Raum mit Tischtennis-Platte und Musikanlage hängen weitere Fahnen, auch eine kleine ukrainische ist dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müller sagt, der Krieg sei eine Sache zwischen der Ukraine und Russland. Er wolle für keine Seite Partei ergreifen. „Aber Krieg ist immer schlecht für die Menschen“, betont er. Deswegen helfe er den Flüchtlingen aus der Ukraine, berichtet der Betreiber der Ferienanlage.