Bolsonaro darf bis 2030 nicht mehr kandidieren: Brasiliens Ex-Präsident droht das Ende seiner politischen Karriere

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro darf nach einem Gerichtsurteil bis 2030 nicht mehr in ein öffentliches Amt gewählt werden. Das oberste Wahlgericht des Landes entschied am Freitag, Bolsonaro habe in seiner Zeit als Präsident seine Macht missbraucht und Zweifel am elektronischen Wahlsystem geweckt. Gegen das Urteil kann der Ex-Präsident noch Berufung vor dem Obersten Gerichtshof des Landes einlegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durch das Urteil wird Bolsonaro von den Kommunalwahlen 2024 und 2028 sowie von der Parlamentswahl 2026 ausgeschlossen. Im Mittelpunkt der Klage steht ein Treffen mit ausländischen Botschaftern, das Bolsonaro am 18. Juli des vergangenen Jahres im Präsidentenpalast einberufen hatte und das fast eine Stunde lang im staatlichen Fernsehen übertragen wurde. Während des Treffens sagte Bolsonaro, das elektronische Wahlsystem sei manipuliert. Dagegen klagte die Demokratische Arbeiterpartei, die Bolsonaro vorwarf, seine Macht missbraucht zu haben, indem er Kommunikationskanäle der Regierung für seinen Wahlkampf benutzt und unbegründete Zweifel am Wahlsystem geweckt habe.

Der ehemalige Präsident bestritt jegliches Fehlverhalten. Die Vorwürfe seien ungerecht, er habe niemals der Demokratie geschadet, sagte er am Donnerstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP