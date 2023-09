Sturm auf Brasiliens Regierungsviertel: Bolsonaro-Anhänger vor Gericht

São Paulo. In Brasilien hat die juristische Aufarbeitung des Sturms auf das Parlament und das Regierungsviertel durch Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro begonnen. Der 51‑jährige Aécio Lúcio Costa Pereira war der erste Angeklagte, dem am Mittwoch vor dem Obersten Gerichtshof der Prozess gemacht wurde.

Während des Putschversuchs am 8. Januar war er von Kameras im Senatsgebäude gefilmt worden. Die Beschriftung seines Oberteils rief zu einer Militärrevolte auf, zudem drehte er ein Video von sich, in dem er andere lobte, die ebenfalls in das Gebäude eingedrungen waren. Am Tag der Unruhen waren zwischenzeitlich fast 1500 Menschen festgenommen worden. Pereira bestritt jegliches Fehlverhalten und behauptete, er habe an einer friedlichen Demonstration von Unbewaffneten teilgenommen. Ein Urteil könnte am heutigen Donnerstag fallen.

Bolsonaro äußerte Zweifel an Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems

Die Aufständischen hatten sich geweigert, die Niederlage des rechten Präsidenten gegen den Linken Luiz Inácio Lula da Silva zu akzeptieren, der eine Woche vor dem Aufstand ins Amt eingeführt worden war. Sie verwüsteten das Parlamentsgebäude, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast.

Lula beschuldigt Bolsonaro, den Aufstand angezettelt zu haben. Der hatte zuvor Zweifel an der Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems geäußert – ohne jeden Beweis. Der Vorfall erinnerte an den Angriff auf das US‑Kapitol am 6. Januar 2021, der von Anhängern des damaligen Präsidenten Donald Trump verübt wurde.

RND/AP