Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro soll Schmuck im Millionenwert ins Land geschmuggelt haben

Eine brasilianische Zeitung erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Er soll im Jahr 2021, als er noch Präsident war, Schmuck im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar bei der Einfuhr nicht verzollt haben. Einer seiner Berater soll die Prunkstücke – unter anderem eine Uhr der Schweizer Marke Chopard – bei einen Flug nach Sao Paulo ins Land gebracht haben. In Brasilien müssen derartige Importe ab 1000 Euro verzollt werden, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Bolsonaro selbst reagierte empört auf die Anschuldigungen. Er habe nie irgendwelche illegalen Aktivitäten begangen, sagte er gegenüber dem Fernsehsender CNN Brazil. Dieses Geschenk aus Saudi-Arabien habe er weder erbeten noch erhalten.

Bolsonaro war zum Jahreswechsel, der das Ende seiner Amtszeit einläutete, in die USA gereist und hält sich seitdem dort auf. In Brasilien laufen derweil Ermittlungen des Obersten Gerichtshofs gegen ihn, die eine Verwicklung in den Sturm auf das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Anfang des Jahres prüfen.

