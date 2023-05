Bremen: SPD und Grüne beginnen Sondierungsgespräche

Bremen. Nach dem Wahlsieg in Bremen hat die SPD mit Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung begonnen. Am Freitagmorgen kamen Vertreter von SPD und Grünen im Büro der SPD-Bürgerschaftsfraktion zusammen.

„Wir sind unbedingt für die Fortsetzung des Bündnisses“, sagte Grünen-Landesvorstandssprecherin Alexandra Werwath vor Beginn der Gespräche. „Wir wissen natürlich, wie die Wahl für uns ausgegangen ist. Wir gehen dennoch optimistisch und auch selbstbewusst in die Gespräche“, sagte Co-Vorstandssprecher Florian Pfeffer. Die Grünen verloren bei der Bürgerschaftswahl deutlich an Stimmen. Sie holten 11,9 Prozent der Stimmen, 2019 waren es 17,4 Prozent.

Weitere Gespräche geplant

Das Treffen solle rund drei Stunden dauern, sagte ein SPD-Sprecher. Am Nachmittag ist ein Sondierungsgespräch mit der Linken geplant, am Samstag ist die CDU dran. SPD, Grüne und Linke haben in den vergangenen vier Jahren das kleinste Bundesland gemeinsam regiert. Am Mittwochabend kommt der SPD-Landesvorstand zusammen, um zu beraten, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

