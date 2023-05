Muster ohne Wert für Berlin

In Bremen ist die Wahl so ausgegangen, wie es zu erwarten war. Die SPD liegt vorn. Die Grünen müssen Verluste hinnehmen. Die Linke ist so stark wie fast nirgends im Westen. Die rechtspopulistischen „Bürger in Wut“ ersetzen faktisch die AfD. Freilich geht die bundesweite Aussagekraft des Urnengangs gegen null.

Bremen ist, wenn man so will, eine „linke“ Stadt. Das hat sie mit Berlin gemein. Die Kommune an der Weser versteht sich als ehrliche Arbeiterhochburg, in der Sein mehr zählt als Schein – deutlich mehr als sagen wir in München.

So erklärt sich auch die jahrzehntelange Dominanz der Sozialdemokraten, die nach dem populären Langzeitregenten Henning Scherf mit Andreas Bovenschulte – Spitzname „Bovi“ – wieder einen Mann an der Spitze haben, der auf ähnliche Popularitätswerte kommt und den Bonus des Amtsinhabers ausschöpft. Die CDU hat in diesem Milieu nur ausnahmsweise mal die Chance auf Platz eins, so wie 2019.

Anders als bei Wahlen in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg lässt sich aus der in Bremen jedoch nahezu nichts für die Verhältnisse im Rest der Republik ableiten. Dazu ist der Stadtstaat zu klein, zu speziell und eben zu städtisch. Allein eine Partei muss sich Gedanken machen: die Grünen.

Sie sehen nach der Wiederholungswahl in Berlin erneut schlecht aus. Und sie haben in der Ampelkoalition mit dem Gebäudeenergiegesetz, der Trauzeugenaffäre sowie dem sich anbahnenden Flüchtlingsstreit Probleme, die nicht so rasch vergehen werden. Was vielleicht noch schwerer wiegt: Ihr Vizekanzler Robert Habeck ist ernsthaft angeschlagen. Die Partei muss jedenfalls kämpfen wie lange nicht. Nicht nur in Bremen. Aber eben auch in Bremen.