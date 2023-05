Bremer Grüne wollen mit SPD und Linken regieren

Offener Brief an Scholz

Nach Razzien gegen Letzte Generation: Bewegung der Klimaaktivisten wächst

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation lassen sich nicht von ihrem Ziel abbringen. In einem offenen Brief an den Bundeskanzler schreibt die Bewegung, dass sie seit den Razzien weiter wachse. Unter einer Bedingung will sie den Protest einstellen.