Bret Easton Ellis im RND-Podcast: Kulturpessimist und Kultautor spricht über US-Politik

Berlin. Prominenter Besuch im RND-Politik-Podcast: Der Skandal- und Kultautor Bret Easton Ellis („American Psycho“) debattiert über den Niedergang der amerikanischen Roman- und Kino-Kultur, die Moralisierung der Kunst und die Polarisierung der politischen Debatte in den USA. Oder steckt hinter allem nur der gute alte Generationenkonflikt, sogar hinter MeToo? Es wird kontrovers, auch zwischen den Gastgebern Steven Geyer und Andreas Niesmann.

Außerdem geht es um den US-Präsidentschaftswahlkampf im nächsten Jahr, zu dem Joe Biden wieder antreten will und in dem auch Donald Trump wieder eine Rolle spielen wird.

Bret Easton Ellis, 1964 in Los Angeles als Kind wohlhabender Eltern geboren und in Hollywood aufgewachsen, veröffentlichte seinen ersten Roman „Unter Null“ 1985 mit 21 Jahren. Weltberühmt machte ihn sein drittes Buch, „American Psycho“ (1991), das wegen der nüchtern-satirisch geschilderten Gewalt- und Sex-Exzesse schnell als Skandalroman galt. In Deutschland war es von 1995 bis 2001 indiziert. Durch den Welterfolg sowie die Verfilmung mit Christian Bale (2000) avancierte Ellis zum Kultautor.

Ellis war 1987 nach New York gezogen und schrieb dort insgesamt fünf weitere Romane, stets mit autobiografischen Zügen. 2006 ging er zurück nach in Los Angeles, schrieb weiter Romane, aber auch Drehbücher und machte mit seinem Podcast von sich reden. Sein neuer Roman „The Shards“ ist eine Mischung aus Memoir und Thriller und erschien in Deutschland bei Kiepenheuer & Witsch.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.