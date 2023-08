Treffen der BRICS-Staaten: Das Anti-Dollar-Kartell

Als Brasiliens Präsident Lula da Silva im April in Peking seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping besuchte, beschwerte er sich. Er frage sich jede Nacht, „warum alle Länder ihren Handel in Dollar abwickeln“, gestand der Brasilianer. Um dann in seiner Rede bei der New Development Bank in Schanghai in den Raum hinein erneut zu fragen: „Warum können wir nicht in unseren eigenen Währungen handeln?“

In Johannesburg, wenn sich ab Dienstag Vertreter der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika treffen, könnte es genau darum gehen: Um die Etablierung einer Alternative zur weltweiten Leitwährung Dollar. Um das Anliegen, das übrigens auch von vielen westlichen Politikern und Experten geteilt wird, zu verstehen, muss man dem derzeitigen System etwas auf den Zahn fühlen.

Bretton Woods: „Urknall“ des Währungssystems

Alles begann 1944: Das globale Währungssystem bedürfe einer Diversifizierung, einer Erneuerung, analysierte damals der britische Ökonom John Maynard Keynes in Bretton Woods. Dort, an der US-Ostküste mit Blick auf den Mount Washington, wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs das Fundament des in Teilen noch heute bestehenden Weltwährungssystems gelegt.

John Maynard Keynes (links) während der Tagung von Bretton Woods in einem informellen Gespräch mit dem national-chinesischen Finanzminister H.H. Kung. © Quelle: picture alliance / dpa

Das Bretton-Woods-System basierte auf zwei Faktoren: Alle teilnehmenden Länder vereinbarten feste Wechselkurse zum US-Dollar. Die US-Notenbank verpflichtete sich im Gegenzug, Zentralbanken aller Teilnehmerländer Dollar gegen Gold zu einem festen Kurs von 35 US-Dollar pro Feinunze zu tauschen. Als Kontrollinstanzen wurden die Weltbank und der Internationale Währungsfonds ins Leben gerufen.

Als Nixon das „Goldfenster“ schloss

Das System geriet allerdings an seine Grenzen, als Anfang der 70er-Jahre der lange Wirtschaftsboom in den USA und vieler Länder Europas endete. Die Inflation stieg, ergo schwand das Vertrauen in den Dollar. Und Vertrauen – das ist der eigentliche Wert einer Währung.

Im August 1971 zog US-Präsident Richard Nixon daraufhin die Notbremse. Er kappte die feste Bindung des US-Dollars an Gold. Damit brach das gesamte Festkurssystem zusammen. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen wurde das Bretton-Woods-Abkommen 1973 komplett außer Kraft gesetzt.

Es war das Ende des internationalen Regelwerks, das 27 Jahre lang die Weltwirtschaft geprägt hatte. Es war auch das Ende eines Mythos: dass der Dollar genauso gut und sicher ist wie Gold.

Geblieben: ein Währungssystem mit Amerika als Zentrum

Bis heute geblieben ist es bei dem in Bretton Woods geschaffenen Sonnensystem der Finanzwelt: Im Mittelpunkt leuchten die USA, drumherum kreisen die anderen Volkswirtschaften. Doch die Sonne verblasste im Verlauf der Jahrzehnte, andere Sterne erstrahlen. In der Tat nimmt die relative wirtschaftliche Bedeutung der USA ab. Ihr Anteil an der globalen Produktion sank von 35 Prozent (1944) über 27 Prozent Ende der 60er Jahre auf heute 15,57 Prozent – gerade mal noch doppelt so hoch wie der Anteil Indiens.

Das Weltfinanzsystem sieht heute so aus: Die US-Wirtschaft bildet das Zentrum - und die anderen Volkswirtschaften kreisen um dieses Sonnensystem. © Quelle: picture alliance / dpa

Lediglich rund 10 Prozent des Welthandels entfallen auf die USA. Gleichzeitig werden aber weltweit rund 88 Prozent aller Währungsgeschäfte in Dollar abgewickelt – seit 20 Jahren hat sich das kaum verändert.

Da sehen wir, dass der US–Dollar mit einem Anteil von gut 60 Prozent dominiert. Der Euro hat 20 Prozent. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen

Ähnlich sieht es bei den Devisenreserven aus, die die Zentralbanken weltweit einlagern, um die eigene Währung im Fall eines wirtschaftlichen Absturzes zu stabilisieren. „Da sehen wir, dass der US–Dollar mit einem Anteil von gut 60 Prozent dominiert. Der Euro hat 20 Prozent, aber es sind halt lediglich 20 Prozent. Da ist eine Riesenlücke dazwischen, und ich sehe auch nicht, dass sie auf absehbare Zeit geschlossen wird“, sagt Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen, gegenüber dem Deutschlandfunk.

Geldmenge und Leitzins – die Allmacht der Fed

Als Leitwährung bringt der Dollar den USA deutliche Vorteile: Die US-Notenbank (Fed) definiert die Geldmenge, ist damit auch Herrin über die Stärke oder Schwäche der Welt-Leitwährung – und über die Schulden.

Viele Staaten haben einen großen Teil ihrer Auslandsverschuldung in anderen Währungen – zum Beispiel in Dollar, was die Souveränität zum Beispiel in Haushaltsfragen erheblich einschränkt. Beispiel: Die Schuldenpolitik der US-Zentralbank führt dazu, dass BRICS-Staaten, die über beträchtliche Außenhandelsüberschüsse verfügen, den Wert dieser Überschüsse wie Schnee in der Sonne schmelzen sehen.

Was im Umkehrschluss bedeutet, US-Schulden werden von internationalen Investoren, die für ihre Dollar(-Kredite) Zinsen entrichten müssen, mit geschultert. Zudem besitzt die Fed eine immense Macht, in dem sie die Leitzinsen festlegt – also die Zinsen, zu denen sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld leihen können. Das hat stets auch globale Folgen, in dem die anderen Notenbanken zeitversetzt den Zinsschritten der Fed folgen.

All das sind wesentliche Privilegien des Landes, welches die Leitwährung stellt. Was gleichzeitig eine enorme politische Macht bedeutet – aber auch Verantwortung. Zweifel am Greenback als Leitwährung gab es besonders während der vier Regierungsjahre von Donald Trump: Seine Twitter-Interventionen schickten die US-Währung immer wieder ohne Not auf Talfahrt.

Auch das Einfrieren und Enteignen russischer Auslandsanlagen im Zuge des Ukraine-Kriegs ließ in den BRICS-Ländern aufhorchen, auch wenn diese den Angriffskrieg Putins nicht unterstützen. Die Angst, bei nächster Gelegenheit ähnlich behandelt zu werden, ist in diesen Ländern real.

Zurück zum Gold?

Welche Alternative aber bevorzugen die Länder, die am Montag zusammenkommen wollen? Insbesondere Russland ist Befürworter einer auf Gold basierenden Alternativwährung, verkündete im Juli der Kreml. Denn wie gesagt, der wichtigste Wert einer Währung ist Vertrauen – und einer an einen Goldwert gekoppelten Währung wird vertraut. Andererseits beschneidet eine feste Koppelung an den Goldkurs die Möglichkeiten einer Zentralbank, über die Geldmenge Währungen zu steuern und so gezielt Schulden zu machen.

Wahrscheinlicher wären daher BRICS-Planungen, die sich an der European Currency Unit (ECU) orientieren. Die Europäische Währungseinheit war von 1979 bis 1998 eine Rechnungseinheit der EU. Ihr Wert errechnete sich durch einen Währungskorb, in dem verschiedene europäische Währungen gewichtet waren.

China, die mit Abstand größte Volkswirtschaft im Verbund, würde allerdings in diesem Fall wesentlichen Einfluss auf die neue Währung ausüben – ganz sicher zum Missfallen von Indien. Dessen Außenminister Subrahmanyan Jaishankar war es auch jüngst, der dementierte, dass es überhaupt Pläne für eine BRICS-Währung gebe. Delhi hat wohl mehr Interesse, die eigene Währung Rupie zu stärken.

Auch Südafrikas BRICS-Botschafter Anil Sooklal dementierte, dass die Einführung einer neuen Währung auf dem Programm steht, stattdessen liege der Fokus auf dem „Handel in lokalen Währungen“.

Große Widersprüche

Was zudem gegen eine gemeinsame BRICS-Währung spricht: Das ökonomische Gewicht in dem Staatenverbund ist extrem ungleich. Mehr als 70 Prozent des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet China. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in Russland fünfmal höher als in Indien.

Zudem ist Chinas Währung nicht frei konvertierbar, Russland hat starke Kapitalkontrollen eingeführt. Auch mehren sich Zweifel an Chinas wirtschaftlicher Stärke. Momentan baut sich ein „Krisen-Tsunami“ auf, Ausgang ist eine gewaltige Immobilienblase. Chinas Wirtschaft ist außerdem intransparent, Statistiken ist nicht zu trauen. Anders als in der EU stehen in BRICS demokratische Staaten wie Brasilien, Indien oder Südafrika mit Meinungs- und Pressefreiheit Diktaturen wie Russland und China gegenüber.

Entscheidend wird aber die Position des BRICS-Anwärters Saudi-Arabiens sein. Kaum ein Land steht derart sinnbildlich für das Petrodollar-System, wie das Königreich. Sollte Riad die Entdollarisierung unterstützen, wird dieser Prozess deutlich an Fahrt aufnehmen.