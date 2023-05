Britische Ministerin soll Beamte bei Strafzettel um Hilfe gebeten haben

Am Bergenring

Feuer in Hochhauskeller in Kiel-Mettenhof

Ein Kellerbrand in Mettenhof hat in der Nacht zu Sonntag für einen Einsatz der Kieler Feuerwehr gesorgt. Zahlreiche Anrufer meldeten Rauch in und an dem Gebäude am Bergenring. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.