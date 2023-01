Britischer Premier Sunak entlässt Ex-Schatzkanzler Zahawi wegen Steuerskandal

„Weil es nötig ist, dass miteinander gesprochen wird“: Scholz will weiter mit Putin telefonieren

Noch steht keine diplomatische Lösung des Kriegs in der Ukraine in Aussicht. Dennoch will Bundeskanzler Olaf Scholz den Gesprächsfaden nach Moskau nicht abreißen lassen. Die Telefonate mit Kremlchef Putin seien „im Ton nicht unhöflich“ – doch unterstreiche dieser stets seine Ziele in der Ukraine.