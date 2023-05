﻿Ein Friedhof für die Denkmäler von Belgiens Kolonialherren

Brüssel. Als die rote Farbe nach einem erneuten Anschlag wie Blut über Kopf und Körper lief und abermals die Stadtreiniger anrücken mussten, hatten die Verantwortlichen der Brüsseler Gemeinde Ixelles genug. Die Büste des belgischen Generals Émile Storms wurde im vergangenen Jahr still und leise vom Square de Meeûs im Europaviertel entfernt – und könnte bald auf einem „Statuen-Friedhof“ landen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Belgien spielt mit der Idee, an einem Ort all jene Denkmäler zu versammeln, die landesweit abmontiert werden, weil sie die blutige Kolonialvergangenheit in Zentralafrika preisen. „Leutnant“ Storms ist berüchtigt, weil er während seiner Expeditionstour in den 1880er-Jahren nicht nur rund 60 Bewohner eines Dorfs in der Region Tanganyika getötet, sondern auch den kongolesischen Häuptling Lusinga ausgeraubt, ermordet und enthauptet hatte. Den Schädel seines Opfers brachte der Kolonialgeneral als persönliche Trophäe zurück in die Heimat. Das makabre Souvenir gehört zu jenen Objekten, die Belgien dieses Jahr an die Demokratische Republik Kongo, Ruanda und Burundi zurückgeben will. Dass ausgerechnet Storms so lange auf einem Sockel weilte, sorgte jahrelang für Ärger bei den Bürgern.

„Wirft man sie weg, wirft man die Geschichte weg“

Pascal Smet, Staatssekretär für Städtebau und Kulturerbe in der Regionalregierung, kündigte kürzlich an, dass das Monument nicht mehr aufgestellt werden soll, nachdem der Garten in den vergangenen Monaten neugestaltet wurde. Die Entfernung der Statue stelle einen Schritt zur Entkolonialisierung Brüssels dar, so der Politiker bei der Wiedereröffnung des Parks. „Wir arbeiten jetzt an einem Aktionsplan.“ Möglich wäre ein Friedhof für die kolonialen Statuen. Die Debatte über Denkmäler aus der Kolonialzeit sei laut Smet wichtig, weil sie nicht einfach entfernt und zerstört werden könnten. „Wenn man sie wegwirft, wirft man die Geschichte weg.“ Er fordert, diese in einen Kontext zu stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch ist nichts entschieden, doch Stücke für ein Freiluft-Depot gäbe es genug. In Brüssel wimmelt es nur so an in Bronze gegossenen oder aus Marmor gemeißelten Erinnerungen an die Kolonialzeit. Eine bereits 2020 eingesetzte Arbeitsgruppe untersuchte die Präsenz kolonialer Symbole in der belgischen Hauptstadt und gab auf der Grundlage ihrer Ergebnisse einen Bericht mit einer Reihe von Empfehlungen für die Regierung heraus. Darin heißt es, dass der öffentliche Raum heute nicht mehr die Vision der heutigen Einwohner Brüssels widerspiegele, wie die Proteste über viele Jahre hinweg gezeigt hätten. „Was früher normal war, ist heute nicht mehr normal.“

König Leopold II. könnte fallen

Das Gremium hatte neben Ortsnamen, Plätzen und Gebäuden auch das Standbild zu Ehren von König Leopold II. im Visier. Wird er ebenfalls bald vom Sockel gerissen? Es scheint nur eine Frage der Zeit. So thront er etwa in Form einer riesigen Reiterstatue vor dem royalen Palast. Es handele sich um „den symbolträchtigsten und umstrittensten Standort“, wie es von den Experten hieß.

Unweit entfernt befindet sich der Stadtteil Matongé, benannt nach einem Ausgehviertel in Kinshasa. Hier leben besonders viele afrikanische Einwanderer und Menschen, die ihre Wurzeln in den ehemaligen belgischen Kolonien Kongo und Ruanda haben. Während die Bevölkerung Leopold mittlerweile als Figur der nationalen Schande betrachtet, wird er auf zahlreichen Denkmälern als „Erbauer Belgiens“ gepriesen. So schien man über Jahrzehnte zu ignorieren, dass die architektonischen Werke und prunkvollen Gebäude in Brüssel, Antwerpen oder Gent mit Geld aus der Ausbeutung des Kongo bezahlt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis heute tut sich das Land beim Blick in den Spiegel schwer. Das soll sich ändern: Belgien will die Vergangenheit aufarbeiten – und sich dekolonisieren.

Millionen Menschen im Kongo verloren ihr Leben

Auch wenn König Leopold II. nie den Kongo betreten hat, begann der barbarische Wahnsinn mit ihm – und erreichte unter ihm seinen traurigen Tiefpunkt. Von 1885 bis 1908 befand sich das afrikanische Land sogar im Privatbesitz des Monarchen. Schätzungsweise bis zu zehn Millionen Einheimische verloren ihr Leben als Preis für die Gier der belgischen Kolonialherren nach Elfenbein, Diamanten, Kautschuk und Gold. Überwacht wurde die Ausbeutung von einer Militär- und Polizeitruppe mit einheimischen Söldnern. Bilder von Menschen mit abgehackten Händen wurden zum Symbol für die Schreckensherrschaft Leopolds.

Die Arbeitsgruppe hatte vorgeschlagen, die Statue zu entfernen, sie in eine Gedenkstätte für die Opfer der Kolonialisierung umzuwandeln oder sie auf die Deponie für ausrangierte Monumente zu versetzen, bei der sich Belgien an bereits existierenden Beispielen orientieren könnte. So gibt es etwa im ungarischen Budapest einen „Friedhof der Standbilder“. Hier stehen jene stummen Zeugen aus der Sowjet-Ära, die Anfang der 1990er-Jahre von den Straßen und Plätzen verschwunden waren.