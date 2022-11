Brunnenbau soll in Deutschland schwieriger werden – und Einrichtung von Tempo-30-Zonen einfacher

Das Diako-Klinikum in Flensburg ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Geschäftsführung hat deshalb am Dienstag ein Schutzschirm-Verfahren beim Amtsgericht beantragt und will so eine Sanierung in Eigenverwaltung schaffen. Die Patientenversorgung sei gesichert, betonte die Klinik.