AfD überholt Linke in Thüringen - bundesweites Bündnis warnt vor Machtzuwachs

Erfurt. Das bundesweite Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ warnt mit einer Kampagne „Björn Höcke ist ein Nazi“ vor einem weiteren Machtzuwachs der AfD und ihres Thüringer Landesvorsitzenden. Ziel sei es zu untermauern, dass die AfD keine „normale“, demokratische, sondern eine im Kern faschistische Partei sei, erklärte das Bündnis zum Start der bundesweiten Aktionen am Donnerstag in Erfurt. Anders als ihr Name suggeriere, sei sie keine wählbare Alternative.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Vorsitzenden der Thüringer AfD-Landtagsfraktion bezeichnete Kampagnensprecherin Irmgard Wurdack als Nationalsozialisten, dessen Ziel ein Systemwechsel sei. Hierfür habe er bereits ein weit verzweigtes Netzwerk innerhalb und außerhalb der AfD aufgebaut. Sein Einfluss reiche bis hinein in Polizei, Bundeswehr und Justiz. Die Gefahr von rechts sei groß und dränge zum Handeln. Die AfD dürfe nicht weiter an Wählerstimmen, Ressourcen und Reichweite gewinnen.

AfD laut Umfrage in Thüringen vorne

In Thüringen baut die AfDt ihren Vorsprung vor der regierenden Linken in Thüringen laut einer Umfrage weiter aus. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Thüringer Allgemeinen“ am Donnerstag zeigte, kommt die AfD bei der Sonntagsfrage auf 28 Prozent und erreicht damit in Thüringen ihr höchstes bisher gemessenes Ergebnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

In Thüringen wird im Jahr 2024 regulär ein neuer Landtag gewählt. Derzeit führt Ramelow eine Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen, die sich Mehrheiten vor allem mit Stimmen der CDU organisiert. Allerdings wird die Koalition im Landtag auch immer mal wieder überstimmt - von AfD, CDU und FDP.

In „Aufstehen gegen Rassismus“ engagieren sich eine Vielzahl von Organisationen und Personen. Dazu zählen etwa Gewerkschaften, Attac, die Jusos, die Natur-Freunde Deutschlands, die Linke und der Zentralrat der Muslime. Das Engagement wird getragen durch mehr als 70 regionale und lokale Gruppen und Bündnisse.

RND/epd