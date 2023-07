Ministerium zahlte für Bürgergeld-Werbekampagne schon mehr als eine Million Euro

Berlin. Das Bundesarbeitsministerium hat für die Bürgergeld-Werbekampagne mit dem Titel „Unser Schritt nach vorn: Das Bürgergeld“ bisher 1,36 Millionen Euro ausgegeben. Das geht aus der Antwort von Hubertus Heils Haus auf eine schriftliche Frage des Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Für die Kampagne sind bisher Kosten in Höhe von rund 1,36 Millionen Euro entstanden“, heißt es in dem Antwortschreiben der Parlamentarischen Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Anette Kramme. Schlussabgerechnet sei sie noch nicht.

So seien für die Konzeption, Projektsteuerung und Beratung 140.000 Euro und für die Erstellung und Gestaltung von Kampagnencontent rund 280.000 Euro angefallen, heißt es weiter. Die Plakatwerbung habe rund 495.000 Euro und die Onlinewerbung rund 428.000 Euro gekostet. Für die Social-Media-Werbung hat das Ministerium nach eigenen Angaben 12.000 Euro gezahlt.

Union übt scharfe Kritik an Kampagne

Das Bundesarbeitsministerium will mit der Kampagne „breit und niedrigschwellig über die größte Sozialreform der vergangenen 20 Jahre“ informieren, erklärt es in dem Schreiben. „Die klare Aussage der Kampagne lautet: Das Bürgergeld unterstützt Arbeitsuchende, vor allem hinsichtlich Weiterbildung und Arbeitsaufnahme“, heißt es in der Antwort.

CDU-Sozialpolitiker Gröhe übt scharfe Kritik an der Kampagne und an den Ausgaben. „Es handelt sich um eine weitgehend inhaltsleere Kampagne, die erkennbar nicht auf die Information über eigene einzelne rechtliche Änderungen gerichtet ist, sondern auf ein völlig übertriebenes Selbstlob, für das mehr als eine Million Euro völlig unangemessen sind“, sagte der Christdemokrat dem RND. „Ob das Bürgergeld ein Erfolg wird, entscheidet sich an einer angemessenen Ausstattung der Jobcenter und nicht auf Litfaßsäulen und Plakatwänden.“

Die Bundesregierung hat zum Jahreswechsel Hartz IV mit dem Bürgergeld abgelöst. Der Kern der Bürgergeldreform ist die geänderte Vorgehensweise der Jobcenter gegenüber Arbeitslosen. Sie sollen stärker in dauerhafte Arbeit statt in kurzfristige Hilfsjobs kommen. Dafür gibt es ab Juli weitere Erleichterungen: Die Freibeträge für Erwerbstätige steigen, und es gibt finanzielle Anreize für Weiterbildungen. Der Bürgergeld-Regelsatz liegt aktuell bei 502 Euro im Monat für Alleinstehende.