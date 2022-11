Bürgergeld scheitert im Bundesrat

Das Vorhaben zum Bürgergeld ist im Bundesrat gescheitert. Das Gesetz erhielt nicht genügend erforderliche Ja-Stimmen. Von CDU oder CSU mitregierte Länder, die im Bundesrat eine Mehrheit haben, hatten sich zu enthalten. Bayern stimmte dagegen.

Bundesarbeitsminister Huberts Heil (SPD) hatte am Montag bei der Debatte im Bundesrat noch einmal die Bedenken der Union gegen das Bürgergeld zurückgewiesen und um Unterstützung für das Gesetz seines Ministeriums geworben.

Mit Blick auf die Debatte der letzten Wochen, warnte Heil davor, Menschen mit geringem Einkommen gegen Bedürftige auszuspielen. Die Behauptung die geplante Sozialreform werde dazu führen, dass Arbeit sich nicht mehr lohne, wies er als haltlos zurück.

Gerade die Situation von sogenannten Aufstockern, die auch von der Reform profitieren würden, zeige, dass diese Behauptung nichts mit der gesellschaftliche Realität zu tun habe.

Heil sagte außerdem in Richtung der Union: „Falls es heute noch keine Mehrheit gibt, ist meine Hand zur Lösung ausgestreckt.“ Mit dem Scheitern im Bundesrat geht der Streit um das Bürgergeld in die nächste Runde. Heil sagte die Bundesregierung werde noch heute den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen.

Wie geht es jetzt weiter?

Im Vermittlungsausschuss muss nun ein Kompromiss gefunden werden. Einigkeit herrscht zwischen Bund und Ländern bislang nur bei der Erhöhung der Leistungen von 449 Euro auf 502 Euro im Monat.

Streitpunkte gibt es hingegen einige: So soll nach den Plänen der Ampelkoalition für Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld in den ersten zwei Jahren der Arbeitslosigkeit eine Karenzzeit gelten. In dieser Zeit müssen sie weder ihre Ersparnisse gänzlich auflösen, noch in eine günstigere Wohnung ziehen. Die Union lehnt dies ab.

Außerdem will die Ampel die Sanktionen zum Teil abschaffen: Im ersten halben Jahr sollen Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld, außer bei wiederholten Terminversäumnissen, keine Sanktionen zu befürchten haben. Danach soll das Bürgergeld bei gravierenden Pflichtverletzungen um bis zu 30 Prozent gekürzt werden können. Auch das lehnt die Union ab.

Der Bundesarbeitsminister sagte am Montag im Bundesrat, Ziel sei es, bis zur nächsten regulären Bundesratssitzung am 25. November zu einer Einigung zu kommen. Das Gesetzgebungsverfahren müsse noch bis Ende November abgeschlossen werden, damit das Gesetz am 1. Januar 2023 in Kraft treten könne, sagte Heil.

Einen Vorschlag der Union, die Erhöhung der Regelsätze aus dem Entwurf auszukoppeln und separat zum 1. Januar in Kraft treten zu lassen, hatten die Ampelfraktionen im Bundestag abgelehnt.

Wie reagiert die Ampel?

Neben Hubertus Heil (SPD) hatte sich auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bereits am Samstag kompromissbereit gezeigt: „Wir gehen offen in ein Vermittlungsverfahren“, sagte Lindner im Interview mit dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Er sei bereit, über alles zu verhandeln: „Wenn wir beim Hinzuverdienst noch was verbessern können, dann wäre das sehr gut.“

Warum hat die Union abgelehnt?

Die Unionsparteien lehnen das Bürgergeld ab, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Bayerns Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Florian Herrmann (CSU), erklärte, das Gesetz sei von Grund auf „sozial unausgewogen“. Die Ampel-Koalition sende damit das Signal, dass sich Arbeit immer weniger lohne. „Das Gesetz ist und bleibt das falsche Signal zur falschen Zeit“, sagte Herrmann und kündigte ein Nein Bayerns in der Bundesratssitzung an.

Ministerpräsident Markus Söder: Bürgergeld ist sozial ungerecht und unfair Vor der Bundesratssitzung zum Bürgergeld hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Kritik bekräftigt und eine grundsätzliche Überarbeitung gefordert. © Quelle: dpa

Baden-Württembergs Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wies den Vorwurf zurück, die Union wolle das Bürgergeld der Ampel-Koalition blockieren: „Es geht uns nicht um Blockade. Es geht uns um konstruktives Zusammenarbeiten“, sagte Baden-Württembergs Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Am Montag stimmte der Bundesrat außerdem für die Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden. Diese ist als Überbrückung gedacht, bis die Gaspreisbremse im nächsten Jahr kommt.

RND/dpa/ao