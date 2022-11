Vermittlungsausschuss stimmt Kompromiss zu: Bürgergeld nimmt nächste Hürde

Das Bürgergeld ist auf der Zielgeraden: Am Abend gab der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat grünes Licht für den zwischen Ampelkoalition und Union ausgehandelten Kompromiss. Die abschließenden Abstimmungen in Parlament und Länderkammer scheinen jetzt Formsache zu sein.

Berlin. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat am Mittwochabend den zwischen Ampelkoalition und Union ausgehandelten Kompromiss zum Bürgergeld abgesegnet. Parlament und Länderkammer sollen jetzt bis Freitag zustimmen. Das Gesetz könnte dann wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten.

Das von der Ampelregierung geplante Bürgergeld soll die bisherigen Hartz-IV-Leistungen ablösen. In den vergangenen Wochen hatte sich die Union gegen zentrale Punkte des Vorhabens gestellt. Länder unter Regierungsbeteiligung von CDU und CSU blockierten die Reform am 14. November im Bundesrat und sorgten so dafür, dass der Vermittlungsausschuss angerufen werden musste.

Höchste Anhebung der Regelsätze seit Hartz-Start geplant

Vorgesehen ist die mit Abstand höchste Anhebung der Regelsätze seit dem Hartz-Start vor mehr als 17 Jahren. Alleinstehende sollen zum 1. Januar 502 statt 449 Euro bekommen. Wesentliche Teile der Reform sollen erst zum 1. Juli in Kraft treten: So sollen die Jobcenter mit jeder und jedem betroffenen Arbeitslosen einen Kooperationsplan aufstellen, in dem der vorgesehene Weg zurück zu regulärer Arbeit festgelegt wird.

In den Gesprächen mit der Koalition hatte die Union strengere Regeln für Kürzungen des Leistungsbezugs und geringere Sätze beim sogenannten Schonvermögen erreicht, also jenem Vermögen, das beim Bezug von Bürgergeld unangetastet bleibt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag gesagt: „Wir sorgen dafür, dass Arbeit sich mehr lohnt als zu jedem Zeitpunkt einer CDU-geführten Bundesregierung.“ Scholz verteidigte die Reform gegen frühere Kritik aus der Union. Was die Bundesregierung und CDU und CSU unterscheide, sei „offenbar das Bild, das wir von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes haben“.

CDU und CSU hatten in ihren Augen zu milde Regeln bemängelt und gewarnt, dass diese von Betroffenen auf Kosten der Steuer- und Beitragszahler ausgenutzt werden könnten.

