Bürgermeister von Swjatohirsk läuft zu prorussischen Separatisten über

Scholz wehrt sich gegen Vorwurf der Zögerlichkeit, aber schweigt zu seiner Kiew-Reise

Für 350 Millionen Euro hat die Bundesregierung in den ersten drei Kriegsmonaten Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert. Das reicht der Regierung in Kiew aber bei weitem nicht aus. Vor dem erwarteten Scholz-Besuch erhöht sie den Druck noch einmal - der will sich zu seiner Reise gar nicht äußern.