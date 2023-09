Bundesrat meldet Kritikpunkte an

Das sind die Pläne der Ampel zur Cannabislegalisierung – und so geht es jetzt weiter

Die Ampelkoalition will Cannabis in Deutschland legalisieren, die Pläne dazu sind jedoch umstritten. Am Freitag hat der Bundesrat Kritikpunkte am Gesetzesentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach angemeldet. Was angeprangert wurde und wie die aktuellen Pläne aussehen? Eine Übersicht.