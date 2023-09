Grillen als Grundrecht? Erster bundesweiter Bürgerrat startet

Berlin. Fleischverzicht oder Grillen als Grundrecht? Werbeverbot für Süßigkeiten oder Eigenverantwortung? Das Thema Ernährung ist alltäglich – und gerade deswegen hoch umstritten. Wie sehr es sich auch für Populisten eignet, zeigt gerade der bayerische Landtagswahlkampf: Ministerpräsident Markus Söder liebt Nürnberger-Bratwurst-Fotos, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger verteidigt den Fleischverzehr als Grundrecht, und AfD-Chefin Alice Weidel setzt noch einmal einen drauf: „Ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen! Niemand geht an mein Schnitzel!“, rief sie aufgebracht bei ihrer Gillamoos-Rede.

Beim ersten bundesweiten Bürgerrat zum Thema „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“ soll es gesitteter und lösungsorientierter zugehen. Ab Freitag kommen die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihrem ersten Beratungswochenende zusammen. Sie bilden den ersten bundesweiten Bürgerrat. In einem mehrstufigen Verfahren wurden sie ausgelost und sollen in drei Präsenzwochenenden und mehreren virtuellen Diskussionsrunden bis Januar 2024 ein „Bürgergutachten“ mit Handlungsempfehlungen an den Bundestag erarbeiten.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird den Bürgerrat eröffnen, auf ihre Initiative geht die 3 Millionen Euro teure Veranstaltung maßgeblich zurück. Die Ampelparteien haben Bürgerräte als neue Partizipationsform im Koalitionsvertrag verankert, doch der Elan zu ihrer Einführung war besonders bei FDP und Grünen eher gering.

Deutschland ist alles andere als Vorreiter beim Bürgerrat und will nun von Fehlern anderer Länder lernen: Nicht mehr als neun Empfehlungen sollen es sein, die der Bürgerrat dem Bundestag zur Befassung vorlegt, damit die Abgeordneten sich hinterher nicht herausreden können, dass ihnen die Bürgerinnen und Bürger ein zu unklares Meinungsbild hinterlassen hätten.

In der Schweiz gab es genau dieses Problem: Ein Bürgerrat, ebenfalls zum Thema Ernährung, stimmte über mehr als 130 Empfehlungen ab, 100 davon erhielten eine Mehrheit. Am Ende stand dann die Forderung, Supermarktketten sollten freiwillig nur saisonales Obst und Gemüse anbieten, neben der viel weiter gehenden Idee, der Staat solle den Import von Erdbeeren im Winter verbieten – beide Vorschläge bekamen eine Mehrheit.

In Irland und Frankreich gab es schon Bürgerräte zu Geschlechtergerechtigkeit und Sterbehilfe

Anderswo lief es besser: In Irland sorgte ein Bürgerrat zum Thema Geschlechtergerechtigkeit dafür, dass im November ein Referendum zur Änderung eines Verfassungsartikels abgehalten werden soll, der Frauen immer noch „einen Platz im Haus“ zuweist. In Frankreich wurde über Sterbehilfe debattiert. Auch in Deutschland sollen eigentlich ethische oder Verteilungsfragen im Mittelpunkt der Bürgerräte stehen. Ernährung ist nun ein Kompromiss, weil sich die Ampelfraktionen nicht auf ein tiefer schürfendes Thema wie etwa Klimaschutz einigen konnten. Für Bas und die Idee des Bürgerrats steht viel auf dem Spiel.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gespannt auf die Premiere – und auf ihre Mitdiskutanten: „Ich möchte sehen, wie sich das Team den Durchschnitt Deutschlands vorstellt“, sagt die 37-jährige Potsdamer Schulbegleiterin Jennifer Hartje.

Teilnehmerin: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir etwas durchsetzen werden“

Sie sieht sich und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bisschen als Versuchskaninchen – von denen auch abhängt, ob sich das Format in Deutschland durchsetzt.

„Das Thema Ernährung ist eigentlich lapidar“, sagt sie und würde lieber übers Eingemachte diskutieren wie in Irland. Sollte dieser erste Bürgerrat ein Erfolg werden, wäre die Tür offen für andere Themen: Über Verteilungsfragen oder ethische Probleme etwa. Aber Hartje wird sich zumindest nicht enttäuschen lassen: „Ich bin nicht blauäugig“, sagt sie, „ich gehe nicht davon aus, dass wir etwas durchsetzen werden.“ Und sie sieht auch die Gefahren: „Das kann auch total nach hinten losgehen“, befürchtet sie, „wenn wir uns auf nichts einigen können.“

Teilnehmer: „Ich fürchte, das wird eine Farce“

Der 74-jährige Rentner Manfred Scholz aus Kiel kommt ebenfalls zum Bürgerrat. Den „Kieler Nachrichten“ sagte er im Vorfeld: „Ich fühle mich schon jetzt von der Politik bevormundet.“ Wichtiger als Vorschriften zu machen sei es, aufzuklären. Alles andere, glaubt Scholz, führe in einer Gesellschaft zu Trotzreaktionen.

Die Debatten im Bürgerrat wolle er auf sich zukommen lassen, sagt Scholz. Dass sie politisch etwas bewegen können, erwartet der Senior allerdings nicht. Er sagt sogar: „Ich fürchte, das wird eine Farce.“