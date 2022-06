Berlin. Bundesgesundheitsministerin Karl Lauterbach (SPD) hat sich mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf eine neue Corona-Testverordnung geeinigt. Danach sollen kostenlose Bürgertests auf Menschen mit Symptomen sowie besonders verwundbare Gruppen beschränkt werden und für alle anderen drei Euro kosten, auch für Sozialleistungsempfänger. Gezahlt werden kann der Anteil bar oder elektronisch. Die neue Testverordnung soll ab dem 30. Juni gelten.

Er hätte kostenlose Bürgertests für alle gerne weitergeführt, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. Angesichts der Kosten von durchschnittlich einer Milliarde Euro pro Monat sei dies für den Bund in der angespannten Haushaltslage nicht mehr zu leisten. Zudem wird der Bund seine Zahlungen an die Testzentren reduzieren, sagte Lauterbach.

Bürgertests trügen wesentlich dazu bei, Corona-Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Daher seien sie auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung beider Ministerien. Man rechne damit, so Lauterbach, dass sich der Umfang der durchgeführten Tests in Deutschland insgesamt sinke.

Tests nur noch für einige kostenlos

Die kostenlosen Tests würden künftig aber nur noch „konzentriert zum Schutz vulnerabler Gruppen angeboten, wie zum Beispiel für den Besuch von Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern sowie für Kleinkinder“. Bürgertests für andere Zwecke wie für die Teilnahme an Großveranstaltungen würden mit einem Selbstanteil von 3 Euro belegt.

Die Länder hätten aber die Möglichkeit, bei regionalen Ausbrüchen die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Coronatest mitzufinanzieren, sodass ein Test dann auch günstiger als drei Euro werden kann.

Vergütungen für Teststellen sollen reduziert werden, Qualitätssicherungsmaßnahmen werden eingeführt. „In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Tests nicht immer optimal genutzt worden sind. Zum Teil gab es Qualitätsdefizite und Fälle von Betrug“, erklärte Lauterbach. Es werde ein „effektiverer Einsatz von Steuermitteln sichergestellt und die Qualität der Tests verbessert“.

Testzentren beispielsweise, die überdurchschnittlich viele negative Tests vorweisen, werden dann stärker kontrolliert, erklärt der Gesundheitsminister.

Das Bundesministerium für Gesundheit kalkuliert für die neue Testverordnung im zweiten Halbjahr mit Kosten von 2,6 Milliarden Euro. Das entspricht einer Reduktion der Bundesmittel um zwei Drittel gegenüber dem ersten Halbjahr dieses Jahres.