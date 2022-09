Bund der Steuerzähler: Länder sollen mit eigenen Milliardenüberschüssen Entlastungen mitfinanzieren

In der Landesliga Mitte konnte der TSV Klausdorf das Nachholspiel des vierten Spieltages am Mittwoch gegen den Nachbarn SVE Comet Kiel mit 3:0 für sich entscheiden. Das Team von TSV-Coach Dennis Trociewicz feierte den dritten Sieg in Folge und geht gut gerüstet in das Spitzenspiel am Sonntag beim VfR Neumünster.