„Großtechnische Träumereien“: Bund für Umwelt und Naturschutz kritisiert grünes Europawahlprogramm

Berlin. Die Grünen wollen im Europawahlkampf dafür werben, den Wohlstand zu schützen. „Die Menschen sehnen sich zu Recht nach Wohlstand und Frieden“, sagte die Parteivorsitzende Ricarda Lang bei der Vorstellung des Entwurfs des Europawahlprogramms am Donnerstag in Berlin. „Es ist die aktuelle Aufgabe Europas, den Wohlstand zu sichern.“ Der Co-Vorsitzende Omid Nouripour warb deshalb dafür, die Europäische Union in Konkurrenz zu anderen Erdteilen zum ersten klimaneutralen Wirtschaftsstandort der Welt zu machen. Die Europawahl findet am 9. Juni 2024 statt.

Konkret will die Parteispitze unter anderem die erneuerbaren Energien ausbauen sowie Digitalisierung und Bürokratieabbau vorantreiben. Zudem fordert sie angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine eine effektivere europäische Rüstungskooperation und „Humanität und Ordnung“ in der Flüchtlingspolitik. Dabei stellte Nouripour klar: „Wir sind natürlich auch bereit, über unseren Schatten zu springen.“ Im Juni hatte die grüne Außenministerin Annalena Baerbock der Einführung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) mit Asylverfahren an den EU-Außengrenzen zugestimmt, obwohl dies den Vorstellungen der Partei zuwiderläuft.

CCS könnte Rettungsanker für fossile Industrie werden

Für Kritik sorgt der im Entwurf enthaltene Vorstoß für die unterirdische Speicherung von CO₂. Darin heißt es, in einigen wenigen Bereichen werde es auch in Zukunft Emissionen geben, die schwer oder gar nicht zu vermeiden seien. „In diesen Bereichen wollen wir technologische Chancen nutzen und das CO₂ direkt bei der Produktion abscheiden, speichern und gegebenenfalls nutzen.“ Im Grünen-Programm zur Europawahl 2019 wurden „Risikotechnologien“ wie CO₂-Abscheidung und ‑Speicherung wegen der unabsehbaren Gefahren für Gesundheit, Trinkwasser und Umwelt noch abgelehnt.

Nouripour betonte: „Es ist Zeit, diese Diskussion zu führen.“ Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Angesichts der Dramatik der Klimakrise ist die Entscheidung, auch auf Carbon Capture zu setzen, richtig. Wir müssen unsere Anstrengung nochmals verstärken, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Der Unwettersommer muss uns allen eine Warnung sein. Es droht immer mehr Klimachaos, wenn wir nicht handeln.“

Die Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Antje von Broock, sagte dem RND hingegen: „Wir kritisieren den ersten Programmentwurf von Bündnis 90/Die Grünen mit Blick auf seine Passagen zur unterirdischen Speicherung von CO₂ deutlich. CCS ist keine Wunderlösung. Die Technik ist energieaufwendig und konnte in den letzten Jahrzehnten nicht erfolgreich skaliert werden. Und über die Sicherheit der Lagerstätten haben wir dann noch gar nicht gesprochen.“ Solange noch Öl, Gas und Kohle verfeuert würden, erwiesen „diese großtechnischen Träumereien effektivem Klimaschutz einen Bärendienst“, so von Broock weiter. „Denn es droht die reale Gefahr, dass CCS von der fossilen Industrie als Rettungsanker missbraucht wird, um weiter business as usual zu machen, anstatt CO₂ zu sparen.“