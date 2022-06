Bund schiebt Verantwortung für Chaos der Flugbranche zu - Ausländische Hilfskräfte, aber keine Leiharbeit

An den Flughäfen hat der Sommerurlaub in diesem Jahr für viele Menschen chaotisch begonnen. Verkehrsminister Volker Wissing, Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil gaben dazu am Mittwochmorgen Statements ab. Ausländische Hilfskräfte sollen nun kurzfristig Abhilfe schaffen, Leiharbeit soll es an deutschen Flughäfen hingegen nicht geben.

Passagiere stehen in einer Schlange von mehreren hundert Metern für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln-Bonn an.

Berlin. Nach chaotischen Flughafen-Szenen zu Beginn der Sommerferien in NRW will die Bundesregierung die Situation mithilfe einer ressortübergreifende Koordinierungsgruppe verbessern. Zu dem Konzept, das kurzfristig Abhilfe schaffen soll, äußerten sich am Mittwochmorgen Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing räumte Probleme an den Flughäfen ein - nicht nur in Deutschland sondern in ganz Europa. Fachkräfte seien aufgrund der Pandemie in andere Branchen abgewandert, sagte er. „Ganz offensichtlich sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht genug Kräfte zu finden“, sagte Wissing. Daher sollen die Unternehmen nun unterstützt werden, ausländische Hilfskräfte anzustellen.

Nancy Faeser berichtete: „Wir ermöglichen, das die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland - vor allem aus der Türkei - gewinnen können.“ Das Bundesinnenministerium wolle die entsprechende Abwicklung schnell durchführen, gleichzeitig betonte Faeser aber, dass es keine Abstriche bei der Sicherheit geben werde.

Heil nimmt Flughäfen in die Pflicht

Arbeitsminister Hubertus Heil nahm die Flughäfen in seinem Statement massiv in die Pflicht. „Das hier ist eine befristete Maßnahme, damit diese Knappheit nicht auf dem Rücken der Urlauber ausgetragen wird. Das ist keine Dauerlösung“.

Heil forderte einen einheitlichen Tarifvertrag der Airports für Bodenpersonal. Ursprünglich habe die Branche gefordert, Leiharbeiter engagieren zu dürfen. „Das werden wir nicht zulassen. Das können wir aus rechtlichen und grundsätzlichen Gründen nicht machen“, sagte Heil. Er wolle jede Art von sozialer Benachteiligung und Lohndumping unterbinden, sagte er. „Es geht nicht, dass Unternehmen Probleme schaffen und dem Staat das vor die Füße gekippt wird.“

Die Unternehmen müssten ihre Mitarbeiter ordentlich bezahlen. „Wir erwarten außerdem, dass die Arbeiter die zu uns kommen, menschenwürdig untergebracht werden“, sagte er und kündigte Kontrollen an. Kritisch wies er zudem auf die Millionen-Unterstützung für die Unternehmen während der Corona-Pandemie hin: „Es wäre Pflicht der Unternehmen gewesen, eine kurzfristige Lösung für das Problem zu finden.“ Instrumente wie die Kurzarbeit seien nicht ausreichend genutzt worden.

Lange Wartezeiten an Flughäfen

Der Beginn der Sommerferien in der vergangenen Woche hatte in Nordrhein-Westfalen zu chaotischen Szenen und langen Wartezeiten an den Flughäfen geführt. Die Flughäfen hatten daraufhin angekündigt, Tausende ausländische Aushilfen direkt anstellen zu wollen.

Die Arbeitskräfte sollen befristet für bis zu drei Monate unter anderem aus der Türkei und einigen Balkanstaaten kommen, sagte der Haupt­geschäfts­führer des Flughafen­verbandes ADV, Ralph Beisel, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sollte es ein Krisengespräch zwischen den Flughafenbetreibern und der Bundesregierung geben.

Die Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Müller, hatte der Luftverkehrsbranche unterdessen Fehler bei der Personalplanung vorgeworfen. „Wir mussten alle lange pandemiebedingt aufs Reisen verzichten. Also wollen viele Menschen nun endlich wieder raus und ihre Ferien genießen. (...) Dass so ein Zeitpunkt kommen würde, war auch nicht schwer vorherzusehen“, sagte die Grünen-Politikerin.

