Jetzt bringt der Kreml­chef Nord Stream 2 ins Spiel – warum?

Europa kommt mit Blick auf den Winter ins Schwitzen – allerdings nur im übertragenen Sinne. Trotzdem durch Nord Stream 1 seit Donnerstag wieder Gas läuft, sind in Berlin und Brüssel die Sorgen vor den kalten Monaten weiter groß. Kreml­chef Putin brachte nun Gaslieferungen über Nord Stream 2 in Spiel. Was er damit bezwecken will.