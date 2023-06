Bund und Länder wollen Wasserstoffnetz aufbauen

Berlin. Bund und Länder haben nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei ihren Beratungen am Donnerstag den Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Deutschland vereinbart. Noch in diesem Jahr sollen „die notwendigen Entscheidungen“ dafür getroffen werden, sagte Scholz am Abend nach den Gesprächen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. „Das ist ein großes wirtschaftliches Projekt.“ Es gehe darum, jetzt das „Kernnetz“ zustande zu bringen, „damit Unternehmen Entscheidungen treffen können, dass sie auf Wasserstoff setzen, weil sie wissen, sie werden ihn haben, wenn sie ihn brauchen (...)“.

Vereinbart wurde Scholz zufolge auch ein „gemeinsamer Monitoringprozess“ für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Es müsse gelingen, dies mit größerer Geschwindigkeit als heute voranzutreiben. Scholz sprach etwa von mehr Genehmigungen.

