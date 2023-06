Warum es nicht gelang, Masken großflächig an Krankenhäuser zu schenken

Berlin. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) will mindestens 755 Millionen Corona-Masken verbrennen, weil ihr Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Diese Pläne lösten in der Öffentlichkeit eine heftige Debatte aus, die sich sich vor allem um die Frage drehte: Warum hat das Ministerium die Schutzmasken nicht zum Beispiel an Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen abgegeben?

Wie jetzt eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ergab, hat das Gesundheitsministerium die Corona-Masken tatsächlich im vergangenen Jahr Krankenhäusern kostenlos angeboten. Laut Mitteilung hat das BMG das Angebot über die Krankenhausverbände im Oktober 2022 ausgesprochen – also etwa ein halbes Jahr, bevor die Masken ihre Haltbarkeit verloren haben. Demnach hat das Ministerium sogar rund 250 Kliniken mit Schutzmasken beliefert.

Nach Auskunft der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) gibt es rund 1700 Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Demzufolge haben mehr als 1400 Einrichtungen die kostenlosen Masken nicht angenommen. Warum?

1400 Kliniken lehnen Angebot ab

Die Kliniken mussten je nach Typ – OP- oder FFP2-Maske – mindestens eine Palette vom BMG abnehmen. „Die Mindestabnahmemenge wurde aufgrund von zwingenden logistischen Rahmenbedingungen festgelegt“, teilte das Ministerium mit. Der Vorsitzende der DKG, Gerald Gaß, weist darauf hin, dass die Kliniken „gerade auch wegen der Erfahrungen in der Pandemie“ ihre Lieferbeziehungen zu Herstellern intensiviert hätten und fest an diese Verträge gebunden seien.

Bundesregierung will Millionen abgelaufene Corona-Masken vernichten Weil zu viele bestellt wurden, gehen sie jetzt ins Feuer: Corona-Masken, die nicht mehr haltbar sind. © Quelle: dpa

Mehr Masken, als sie brauchen

Entsprechend würde es sich für die Krankenhäuser nicht lohnen, große Mengen zusätzliches, außervertragliches Material abzunehmen. Am Ende hätten sie mehr Schutzmasken, als sie bräuchten. „Eine Verteilung dieser großen Menge an Masken hätte sukzessive durch Absprachen und die Logistik der Großhändler und Einkaufsgemeinschaften erfolgen müssen“, sagte Gaß. Der DKG-Vorsitzende schlägt eine Vereinbarung mit dem Großhandel vor, um die Produkte des Gesundheitsministeriums in einem rollierende System in den Markt zu geben, bevor sie verfallen.

Vereinfacht gesagt, wären die Krankenhäuser auf den Corona-Masken sitzengeblieben, hätten sie das Geschenk des Gesundheitsministeriums angenommen. Ihr Bedarf ist von den Verträgen mit den Herstellern gedeckt – zumindest der Bedarf der deutlichen Mehrheit der Kliniken. Aus diesen Verträgen können die Kliniken nicht einfach raus oder sie für eine gewisse Zeit aussetzen. Die 755 Millionen Masken liegen also im Lager, bis sie nicht mehr haltbar sind. Und schließlich sieht sich das Ministerium gezwungen, sie zu verbrennen.

Die Frage, wie mit den Schutzmasken in der nationalen Gesundheitsreserve umgegangen wird, sobald diese nicht mehr haltbar sind, ließ das BMG unbeantwortet. Es ist wohl wahrscheinlich, dass auch in Zukunft Masken verbrannt werden.